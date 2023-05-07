Фернандо Алонсо: «Не думаю, что мы должны нацеливаться на победу. Мы финишируем там, где заслужим»

Пилот « » поделился ожиданиями от гонки Гран-при Майами, где стартует со второго места.

«Не думаю, что мы должны нацеливаться на победу. Особенно если посмотреть на то, как шел уик-энд. Думаю, даже на подиум будет сложно попасть. Но мы просто занимаемся своим делом. Мы так поступаем весь сезон, мы в привилегированном положении. Мы никогда не ожидали оказаться тут.

Так что каждый круг, который мы проезжаем, каждый гоночный круг, который мы проедем завтра [в воскресенье], на таких высоких позициях – это подарок. Поэтому, думаю, команда просто наслаждается этим.

Мы попробуем пройти Чеко [Переса] в первом повороте, потому что нам нравится лидировать в гонке – хотя бы пару кругов. И уже после мы финишируем там, где заслужим. Если это пятое место, то пусть будет пятое. Если седьмое, то седьмое. Если это еще один подиум, то это замечательно. Но я думаю, это будет тяжелая гонка», – сказал Алонсо.

Гран-при Майами-2023. Стартовый порядок. Гонка – в 22:30