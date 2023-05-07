Тото Вольфф о темпе «Мерседеса»: «Все хуже, чем я мог себе представить. Болид плох везде»

Руководитель « » разочарован результатами квалификации .

Сессия прошла для команды неудачно: Джордж Расселл показал 6-е время, в то время как его напарник Льюис Хэмилтон не смог пробиться в третий сегмент, став 13-м.

«Думаю, что у нас не очень хороший болид, совсем не хороший. И я даже не могу сказать, в какой именно области… Нет, он плох везде. Проблема в базовой мощности машины, непонимании того, как она работает, – практически во всем. Я бы сказал, что показатели просто ужасные.

Все хуже, чем я мог себе представить. С прошлой гонки в Майами прошло 12 месяцев, и болид стал незначительно лучше. Он не подпрыгивает на прямой, но это единственное положительное отличие от версии прошлого года.

Машина недостаточно быстра, и мы пока не поняли почему. В одной сессии наш болид приезжает на первом и втором месте, а в следующей – на шестом и тринадцатом. Это неприемлемо», – заявил Вольфф.

Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, что небеса над Флоридой разверзнутся и гонка будет дождевой»