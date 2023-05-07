Тото Вольфф о темпе «Мерседеса»: «Все хуже, чем я мог себе представить. Болид плох везде»

Теги Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Гран-при Майами Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф разочарован результатами квалификации Гран-при Майами.

Сессия прошла для команды неудачно: Джордж Расселл показал 6-е время, в то время как его напарник Льюис Хэмилтон не смог пробиться в третий сегмент, став 13-м.  

«Думаю, что у нас не очень хороший болид, совсем не хороший. И я даже не могу сказать, в какой именно области… Нет, он плох везде. Проблема в базовой мощности машины, непонимании того, как она работает, – практически во всем. Я бы сказал, что показатели просто ужасные.

Все хуже, чем я мог себе представить. С прошлой гонки в Майами прошло 12 месяцев, и болид стал незначительно лучше. Он не подпрыгивает на прямой, но это единственное положительное отличие от версии прошлого года.

Машина недостаточно быстра, и мы пока не поняли почему. В одной сессии наш болид приезжает на первом и втором месте, а в следующей – на шестом и тринадцатом. Это неприемлемо», – заявил Вольфф.

Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, что небеса над Флоридой разверзнутся и гонка будет дождевой»

 

15 комментариев

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Андрей Омельянович
Почитал комментарии. Поклонники Мерса, практически в один голос винят команду, что поздно выпустили и ругают трактор, на котором нельзя ездить. НИ слова про 6 место брита помоложе.
Поклонники Ф1 все как один заявляют, что Ларбалестир ошибся сам. Ошибся сам также как Макс и Шарль (оба честно признали, что лажанули)
У фанатов Мерса слово "Имола" теперь приравнивается чуть ли не к религиозной дате.
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Batt Monner
Болид в Майами так себе, но не на 13 место, как у сира
+14
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Дмитрий Литвинов
Шота уже и Вольфу сочувствую, как и Хэму. Не в плане жизни конечно, а ситуации, которая требует терпения, нервов и выдержки. Падение с Олимпа произошло внезапно, быстро и болезненно. Думали возродиться аки Феникс, а погрузились в беспонтонную трясину и не знают как выбраться.
+6
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MP423
Помнится, не далее как в прошлом году кто-то говорил, что все особенности машины исследованы, ошибки учтены и выводы сделаны. И вдруг выясняется: мы снова знаем, что ничего не знаем...
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LetTong
Change your fucking car (c)
+4
-1
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irs118return
все просто прекрасно , особенно с таким типа гонщиком,
7краиная липа во всей красе как говорится.
цирк от тотохи продолжается и радует)
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doctor.morge
Ну, Тото , багаж Росса Брауна со старым регламентом кончился. Пора и честь знать.
Браун собрал четыре чемпионских команды под разные регламенты: Бенеттон начала 90-х, Феррари, Браун и затем Мерседес.
А что сделал Тото - заработок на акционировании Вильямс после 2009 года, которое закономерно привело их к закату, в 2013 из-за связей с АМГ перепрыгнул в уже выигрывавший отдельные Гран-При Мерседес с готовым чемпионским Мерседесом турборегламента.
Сейчас непонятное поведение, проедут гонку хорошо - наша концепция работает, проедут плохо, наша концепция не работает, определитесь уже.
Может ли Вольфф сам пересобрать команду, вот в чем вопрос. Я честно говоря в Эллисона не верю, специалист в команде крепкий, но вот героических чемпионских свершений в качестве руководителя не припомню.
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евгений рычков
Ответ Андрей Омельянович
Почитал комментарии. Поклонники Мерса, практически в один голос винят команду, что поздно выпустили и ругают трактор, на котором нельзя ездить. НИ слова про 6 место брита помоложе. Поклонники Ф1 все как один заявляют, что Ларбалестир ошибся сам. Ошибся сам также как Макс и Шарль (оба честно признали, что лажанули) У фанатов Мерса слово "Имола" теперь приравнивается чуть ли не к религиозной дате.
Чистая случайность, не более. Если бы не Леклер, был бы 10.
+3
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Zethg95
Сейчас ситуация в Ф1 такая, что если ты создал в прошлом году танк, то напильником из него самолет в новом сезоне трудно сделать.
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Andres Dandaras
Может Тото плох и пора в отставку?))
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Иван Алейников
Ответ Batt Monner
Болид в Майами так себе, но не на 13 место, как у сира
Я уснул на квале (впервые в жизни). Сэр ошибся или иные факторы?
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vadned
Ответ Дмитрий Литвинов
Шота уже и Вольфу сочувствую, как и Хэму. Не в плане жизни конечно, а ситуации, которая требует терпения, нервов и выдержки. Падение с Олимпа произошло внезапно, быстро и болезненно. Думали возродиться аки Феникс, а погрузились в беспонтонную трясину и не знают как выбраться.
В этом есть достаточно много правды, но вот что-то особо сочувствовать не хочется. Провалились и провалились. Слишком долго доминировали и превозмогали, слишком долго сэр выбивал себе преференции и строил из себя активиста.

Мерседес - хорошая команда, Хэм - очень сильный пилот (ну, по крайней мере был им), но им сейчас не мешает повариться в одном котле с середняками. Пусть уж лучше тот же Алонсо еще что-то выиграет, причем на том же Мерседесе по сути.
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Иван Алейников
Ответ Дмитрий Литвинов
Шота уже и Вольфу сочувствую, как и Хэму. Не в плане жизни конечно, а ситуации, которая требует терпения, нервов и выдержки. Падение с Олимпа произошло внезапно, быстро и болезненно. Думали возродиться аки Феникс, а погрузились в беспонтонную трясину и не знают как выбраться.
Это топ коллектив. По крайней мере, на подиумы будут приезжать периодически
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Alesha_451
Ответ doctor.morge
Ну, Тото , багаж Росса Брауна со старым регламентом кончился. Пора и честь знать. Браун собрал четыре чемпионских команды под разные регламенты: Бенеттон начала 90-х, Феррари, Браун и затем Мерседес. А что сделал Тото - заработок на акционировании Вильямс после 2009 года, которое закономерно привело их к закату, в 2013 из-за связей с АМГ перепрыгнул в уже выигрывавший отдельные Гран-При Мерседес с готовым чемпионским Мерседесом турборегламента. Сейчас непонятное поведение, проедут гонку хорошо - наша концепция работает, проедут плохо, наша концепция не работает, определитесь уже. Может ли Вольфф сам пересобрать команду, вот в чем вопрос. Я честно говоря в Эллисона не верю, специалист в команде крепкий, но вот героических чемпионских свершений в качестве руководителя не припомню.
Да должны как-то выбраться. Не могу представить Мерс, который ближайшие годы будет болтаться в середине с редкими проблесками былой скорости. Да и Расселла хочется увидеть в нормальной тачке. А плоды работы Эллисона увидим уже в Имоле.
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