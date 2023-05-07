Тото Вольфф о темпе «Мерседеса»: «Все хуже, чем я мог себе представить. Болид плох везде»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф разочарован результатами квалификации Гран-при Майами.
Сессия прошла для команды неудачно: Джордж Расселл показал 6-е время, в то время как его напарник Льюис Хэмилтон не смог пробиться в третий сегмент, став 13-м.
«Думаю, что у нас не очень хороший болид, совсем не хороший. И я даже не могу сказать, в какой именно области… Нет, он плох везде. Проблема в базовой мощности машины, непонимании того, как она работает, – практически во всем. Я бы сказал, что показатели просто ужасные.
Все хуже, чем я мог себе представить. С прошлой гонки в Майами прошло 12 месяцев, и болид стал незначительно лучше. Он не подпрыгивает на прямой, но это единственное положительное отличие от версии прошлого года.
Машина недостаточно быстра, и мы пока не поняли почему. В одной сессии наш болид приезжает на первом и втором месте, а в следующей – на шестом и тринадцатом. Это неприемлемо», – заявил Вольфф.
Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, что небеса над Флоридой разверзнутся и гонка будет дождевой»
Поклонники Ф1 все как один заявляют, что Ларбалестир ошибся сам. Ошибся сам также как Макс и Шарль (оба честно признали, что лажанули)
У фанатов Мерса слово "Имола" теперь приравнивается чуть ли не к религиозной дате.
7краиная липа во всей красе как говорится.
цирк от тотохи продолжается и радует)
Браун собрал четыре чемпионских команды под разные регламенты: Бенеттон начала 90-х, Феррари, Браун и затем Мерседес.
А что сделал Тото - заработок на акционировании Вильямс после 2009 года, которое закономерно привело их к закату, в 2013 из-за связей с АМГ перепрыгнул в уже выигрывавший отдельные Гран-При Мерседес с готовым чемпионским Мерседесом турборегламента.
Сейчас непонятное поведение, проедут гонку хорошо - наша концепция работает, проедут плохо, наша концепция не работает, определитесь уже.
Может ли Вольфф сам пересобрать команду, вот в чем вопрос. Я честно говоря в Эллисона не верю, специалист в команде крепкий, но вот героических чемпионских свершений в качестве руководителя не припомню.
Мерседес - хорошая команда, Хэм - очень сильный пилот (ну, по крайней мере был им), но им сейчас не мешает повариться в одном котле с середняками. Пусть уж лучше тот же Алонсо еще что-то выиграет, причем на том же Мерседесе по сути.