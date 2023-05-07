Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, что небеса над Флоридой разверзнутся и гонка будет дождевой»

Пилот « » надеется, что будет дождевым.

По словам Хэмилтона, только дождь и нестандартные условия могут помочь ему побороться за хороший результат. Предстоящую гонку Льюис начнет с 13-й позиции.

«Надеюсь, что небеса над Флоридой разверзнутся и гонка будет дождевой. Не знаю, будет ли это для нас удачей и в какой степени, но дождь сделает гонку интереснее. Они укоротили зоны DRS, так что с обгонами в гонке может быть еще хуже, как это было на последнем Гран-при в Баку. Но я думаю, что сумел подобрать неплохие настройки болида.

Обгонять соперников впереди будет очень трудно. Может быть, нам удастся добиться какого-то прогресса за счет стратегии – попробовать хотя бы пробиться в топ-10, заработать какие-то очки.

Не думаю, что хоть кто-то из нас гонялся здесь в дождь, так что у нас будет всего два круга по пути на стартовую решетку (выезд из боксов и прогревочный), чтобы изучить дождевую трассу, это будет интересно. В целом же мы явно не там, где хотелось бы. Мне бы хотелось, чтобы наша машина боролась за победы, так что нам тяжело, но мы продолжим упорно трудиться и стремиться прибавить», – рассказал Хэмилтон.

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