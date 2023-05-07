Мартин Брандл: «Леклер часто не понимает, где предел, похоже»
Мартин Брандл высказался о причинах аварий Шарля Леклера.
В квалификации к Гран-при Майами пилот «Феррари» врезался в барьеры. Ранее то же самое случилось в практике.
«Леклер был полностью заражен, даже слишком. Мы часто видим такое с Шарлем – похоже, он не вполне понимает, где предел. Его нацеленность и скорость поражают, но он не может остановиться, пока с чем-то не столкнется. Мы не раз наблюдали такое по ходу его карьеры, а также в последнее время.
Иногда ему просто нужно сдать на четверть процента. Он наносит большой ущерб своей «Феррари», и это случается в ключевые моменты», – заявил комментатор Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1».
Леклер убрался в стену и отбросил Ферстаппена на 9-е в квале. Но Макс и сам запорол ключевой круг
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На фоне быстрого и нестабильного монегаска, не слишком быстрый, но чуть более стабильный испанец кажется лучше чем есть на самом деле.
В лучшем сезоне в жизни Брандла, в Бенеттоне-92 с Шумахером, первые четыре гонки подряд Мартин сам не доехал до финиша:)
Там уже их нужно знать