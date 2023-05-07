Мартин Брандл: «Леклер часто не понимает, где предел, похоже»

Мартин Брандл высказался о причинах аварий Шарля Леклера.

В квалификации к пилот « » врезался в барьеры. Ранее то же самое случилось в практике.

«Леклер был полностью заражен, даже слишком. Мы часто видим такое с – похоже, он не вполне понимает, где предел. Его нацеленность и скорость поражают, но он не может остановиться, пока с чем-то не столкнется. Мы не раз наблюдали такое по ходу его карьеры, а также в последнее время.

Иногда ему просто нужно сдать на четверть процента. Он наносит большой ущерб своей «Феррари», и это случается в ключевые моменты», – заявил комментатор Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1».

Леклер убрался в стену и отбросил Ферстаппена на 9-е в квале. Но Макс и сам запорол ключевой круг

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