Мартин Брандл: «Леклер часто не понимает, где предел, похоже»

Теги Феррари Мартин Брандл Формула-1 Шарль Леклер Гран-при Майами Авто

Мартин Брандл высказался о причинах аварий Шарля Леклера.

В квалификации к Гран-при Майами пилот «Феррари» врезался в барьеры. Ранее то же самое случилось в практике.

«Леклер был полностью заражен, даже слишком. Мы часто видим такое с Шарлем – похоже, он не вполне понимает, где предел. Его нацеленность и скорость поражают, но он не может остановиться, пока с чем-то не столкнется. Мы не раз наблюдали такое по ходу его карьеры, а также в последнее время.

Иногда ему просто нужно сдать на четверть процента. Он наносит большой ущерб своей «Феррари», и это случается в ключевые моменты», – заявил комментатор Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1».

Леклер убрался в стену и отбросил Ферстаппена на 9-е в квале. Но Макс и сам запорол ключевой круг

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13 комментариев

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nik zdes'
Чем ЗарАжен?
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Mortimer1
Вот казалось бы, только Феррари перестали косячить, так Шарль теперь сам себе руинит
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tick_tick_BOOM
Такой Леклер - лучший друг Карлоса Сайнса-мл.
На фоне быстрого и нестабильного монегаска, не слишком быстрый, но чуть более стабильный испанец кажется лучше чем есть на самом деле.
+12
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+9
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ibra207
Ответ mikhuil
Дай ему машину Хэма периода 2014-2020 годов, про британца уже забыли бы давно
Дай эту машину 90% других пилотов на стартовой решетке, результат был бы тот же
+6
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Будет нормальная машина - будет спокойно брать поулы. Пока нет нормальной машины - будет брать поулы иногда, а иногда ошибаться, это нормально. Сайнц, например, не будет брать поулы ни на какой машине :)
+6
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voroninboris
Я не понимаю хейта в адрес Леклера. Когда искать пределы, как не сейчас? Если он борется за чемпионство, тогда да, надо быть аккуратнее. А тут либо пытаться стабильно ехать в лучшем случае на последнюю позицию на подиуме, либо рисковать, чтоб попытаться побороться за что-то большее.
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Егор Ромаданов
Шарль всё больше и больше из таланта превращается в бездумного крашера. В сочетании с машиной которая не даёт ему уверенность в себе особенно.
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Minuvert
Леклер беспредельщик
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doctor.morge
Знает, что говорит:)
В лучшем сезоне в жизни Брандла, в Бенеттоне-92 с Шумахером, первые четыре гонки подряд Мартин сам не доехал до финиша:)
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ibra207
Ответ voroninboris
Я не понимаю хейта в адрес Леклера. Когда искать пределы, как не сейчас? Если он борется за чемпионство, тогда да, надо быть аккуратнее. А тут либо пытаться стабильно ехать в лучшем случае на последнюю позицию на подиуме, либо рисковать, чтоб попытаться побороться за что-то большее.
Пределы обычно ищут на тренировках, а не квалификациях и гонках.
Там уже их нужно знать
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