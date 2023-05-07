Шарль Леклер об авариях: «Зол на себя. Я выбрал агрессивные настройки и перестарался»

Шарль Леклер поделился мнением о двух авариях за два дня Гран-при Майами.

Пилот « » врезался в барьеры в практике, а затем и в квалификации, которую завершил на седьмом месте.

«Я очень разочарован собой – та же ошибка в том же повороте, что и накануне.

Я понимаю, что квалификация – моя сильная сторона, поэтому больше рискую в третьем сегменте, и в девяти случаях из десяти это оправдывается. Но в нынешний уик-энд я дважды оказался в стене, и это не тот уровень, на котором я хочу находиться.

Повторюсь, я очень разочарован собой. Первый круг в третьем сегменте получился отличным. Но нет смысла об этом говорить, если ты не заканчиваешь круг и блокируешь колеса в последнем повороте, а на втором круге оказываешься в стене. Я очень зол на себя», – сообщил Леклер после сессии.

отметил, что на срывы мог повлиять ветер и «агрессивные» настройки.

«Мы знаем, что у нас есть слабое место, связанное с попутным ветром. Машина страдает от него больше, чем другие. Всегда можно найти оправдания: ветер был очень сильным, было действительно тяжело. Но я поставил себе в такое положение, я хотел, чтобы болид был трудным, так как понимал, что нужно для управления им.

Сегодня я перестарался. Я осложнил себе жизнь, потому что выбрал очень агрессивные настройки для квалификации – я понимал, что они помогут извлечь из машины максимум. Пожалуй, я зашел слишком далеко.

В Баку я допустил ошибку на втором круге, но тогда перегревались шины, так что ситуация другая. Я больше зол из-за ошибок в этот уик-энд, чем в Баку, где, думаю, в целом справлялся хорошо.

Здесь же я не проехал круги в третьем сегменте и, повторюсь, очень зол на себя. С одной стороны, я очень рискую в третьем сегменте, пытаясь сделать что-то особенное, потому что мы уступаем « ». Но я также думаю, что дело в агрессивных настройках. Надеюсь, они сыграют в гонке, но для квалификации это перебор.

Надеюсь, получится провести чистую гонку и вернуться в группу лидеров. «Астон» здорово себя проявляет по части гоночного темпа, так что не знаю, где мы окажемся. Подиум стал бы очень хорошим итогом, учитывая нашу скорость на длинных отрезках», – сказал пилот в интервью Sky Sports.

Леклер вылетел в барьеры, квалификацию к Гран-при Майами завершили красными флагами

Гран-при Майами-2023. Квалификация. Перес выиграл поул, Алонсо – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 9-й

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