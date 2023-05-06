Мартин Брандл: «Я в замешательстве после практик: Ферстаппен быстр, остальное понять трудно»

Мартин Брандл не знает, чего ждать от квалификации к Гран-при Майами.

Многоопытный эксперт и бывший гонщик «Формулы-1» признался, что результаты тренировок его озадачили.

«Я отработал довольно много гонок и не думаю, что когда-либо был в таком замешательстве после трех практик, пытаясь понять, что происходит.

Состояние трассы сильно меняется, потому что асфальт новый, температура колеблется. Все зависит от того, кто выезжает в какой момент и на каких шинах, удается ли проехать чистый круг без красных флагов.

очень быстр, остальное понять трудно», – заявил .

Гран-при Майами-2023. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

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