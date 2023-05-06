Гран-при Майами-2023. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

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Международный автодром Майами
6 мая 2023 года
3-я практика
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.27,535 (18 кругов)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,406 (26)
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,515 (22)
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,590 (27)
5. Эстебан Окон («Альпин») +0,872 (25)
6. Пьер Гасли («Альпин») +0,893 (24)
7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,921 (19)
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,962 (16)
9. Алекс Албон («Уильямс») +1,026 (20)
10. Джордж Расселл («Мерседес») +1,071 (20)
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,072 (14)
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,083 (24)
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,183 (23)
14. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,188 (24)
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,539 (19)
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,644 (20)
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1,729 (20)
18. Оскар Пиастри («Макларен») +1,840 (18)
19. Ландо Норрис («Макларен») +1,866 (18)
20. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,912 (22)
 

Гран-при Майами-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й

Гран-при Майами-2023. 1-я практика. Расселл – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й

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15 комментариев

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Alex_nder
Хотелось бы выделить Албона. Если и в Квале попадет в Q3, значит у Вилок реально есть скорость… С Мерсами и Астонами пока темный лес:)
+10
-1
+9
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Павел Швецов
Много чего меняется, только Де Врис последний... Поразительно, насколько неудачно у него дебют в Ф1 складывается...
+8
-1
+7
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Minuvert
Ответ Демьян Довыденко
Хэмилтон должен выграть
Обязательно выграет
+11
-4
+7
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Сергей Максимов
лука
ты нытик
+3
0
+3
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Солнце13
Ответ Великий Алонсо
Уже все ясно. Все максимально предсказуемо, будет точно также как и в Баку, у РБ космовоз, Феррари уже твёрдо 2 команда по скорости. Занавес
никогда такого не было и вот опять
+3
0
+3
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Анатолий Зубков
Странные результаты у Мерса и Астон Мартин. То ли с настройками намудрили, то ли не особо гнались за временами.
+4
-3
+1
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Aleus Marcus
Ответ Павел Швецов
Много чего меняется, только Де Врис последний... Поразительно, насколько неудачно у него дебют в Ф1 складывается...
в пелетоне новый Мазепин появился
+1
0
+1
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Демьян Довыденко
Хэмилтон должен выграть
+6
-6
0
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whoisme
По скорости в квале похоже без сюрпризов РБР потом Алые. В Гонке РБР, ну а дальше надеюсь будет борьба. Унылости Макс-Чеко-Леклер не хочется
+2
-2
0
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Givi Shotadze
Как-то все в 0.5-1.5 сек от тапка - это точно ф1 и гениальный способ создать борьбу ))????
0
0
0
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