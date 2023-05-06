Гран-при Майами-2023. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Перес – 3-й
Международный автодром Майами
6 мая 2023 года
3-я практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.27,535 (18 кругов)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,406 (26)
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,515 (22)
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,590 (27)
5. Эстебан Окон («Альпин») +0,872 (25)
6. Пьер Гасли («Альпин») +0,893 (24)
7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,921 (19)
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,962 (16)
9. Алекс Албон («Уильямс») +1,026 (20)
10. Джордж Расселл («Мерседес») +1,071 (20)
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,072 (14)
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,083 (24)
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,183 (23)
14. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,188 (24)
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,539 (19)
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,644 (20)
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1,729 (20)
18. Оскар Пиастри («Макларен») +1,840 (18)
19. Ландо Норрис («Макларен») +1,866 (18)
20. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,912 (22)
Гран-при Майами-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й
Гран-при Майами-2023. 1-я практика. Расселл – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й
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