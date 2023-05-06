Илон Маск: «Я предложил провести в «Ф-1» гонку электромобилей против бензиновых/гибридных болидов»

Миллиардер Илон Маск предложил идею гонки после посещения Гран-при Майами.

В субботу босс SpaceX и Tesla побывал в боксах «Ред Булл».

«Занимательное обсуждение аэродинамики и технологии батарей в «Ф-1».

Я предложил провести в «Ф-1» гонку электромобилей против бензиновых/гибридных болидов», – прокомментировал предприниматель свою фотографию с руководителем чемпионов мира .

Илон Маск посетил «Ред Булл» на Гран-при Майами, Джефф Безос – «Макларен»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram