Илон Маск: «Я предложил провести в «Ф-1» гонку электромобилей против бензиновых/гибридных болидов»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Гран-при Майами Илон Маск Авто

Миллиардер Илон Маск предложил идею гонки после посещения Гран-при Майами.

В субботу босс SpaceX и Tesla побывал в боксах «Ред Булл».

«Занимательное обсуждение аэродинамики и технологии батарей в «Ф-1».

Я предложил провести в «Ф-1» гонку электромобилей против бензиновых/гибридных болидов», – прокомментировал предприниматель свою фотографию с руководителем чемпионов мира Кристианом Хорнером.

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8 комментариев

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United_LP
Ответ Black heart
Почему? Тесла вроде быстро ездит. Не уступает двс карам
Ютба насмотрелся на 1/4 мили. Трек на 50+ кругов и 1/4 мили, как море и земля.
+6
0
+6
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Sarumian
Высокая скорость "высаживает" батарею так же, как GPS модуль разряжает телефон.
+4
0
+4
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Александр Елисеенко
Иди в racing point со своим предложением
+2
0
+2
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Schiaff1no
Расскажите ему про Формулу Е
+2
0
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Рнпрл Аари
Ответ Black heart
Почему? Тесла вроде быстро ездит. Не уступает двс карам
а как насчёт прижима и аэродинамики
+2
0
+2
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Рнпрл Аари
так очевидно что электрички не вывезут
+1
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mibX
А что там по безопасности? Кто сядет в электроболид, если его просто невозможно потушить?
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