Илон Маск: «Я предложил провести в «Ф-1» гонку электромобилей против бензиновых/гибридных болидов»
Миллиардер Илон Маск предложил идею гонки после посещения Гран-при Майами.
В субботу босс SpaceX и Tesla побывал в боксах «Ред Булл».
«Занимательное обсуждение аэродинамики и технологии батарей в «Ф-1».
Я предложил провести в «Ф-1» гонку электромобилей против бензиновых/гибридных болидов», – прокомментировал предприниматель свою фотографию с руководителем чемпионов мира Кристианом Хорнером.
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