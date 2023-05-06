Зак Браун: «Макларену» нужно повысить уровень прижимной силы болида, чтобы это не влияло на лобовое сопротивление»

Исполнительный директор « » рассказал, что команда продолжает работать, стараясь снизить лобовое сопротивление болида.

Браун считает, что последние обновления днища пока не позволили команде сделать тот шаг вперед, на который рассчитывали в «Макларене».

«Наша машина по-прежнему отличается слишком высоким уровнем лобового сопротивления, что вполне очевидно. Так что нам нужно повысить уровень прижимной силы болида так, чтобы это не влияло на лобовое сопротивление.

Мы внедрили в конструкцию болида несколько новых деталей. Как мы и говорили в начале года, мы сразу знали, что старт сезона выйдет для нас немного медленным, так что приятно видеть то, что команда здорово поработала над обновлениями машины. Нам еще многое предстоит сделать, но остальные девять команд делают то же самое», – рассказал Браун.

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