Макс Ферстаппен: «Я бы предпочел, чтобы мы могли гоняться без DRS – но это невозможно»

Теги Ред Булл Формула-1 Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Гран-при Майами Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен убежден, что «Формула-1» пока не готова убрать систему DRS.  

В этом году руководство серии укоротило зону открытого крыла на некоторых трассах – в том числе на проходящем сейчас Гран-при Майами. То же самое коснулось и гонки в Баку в прошлые выходные. Однако Гран-при Азербайджана получился бедным на обгоны. Из-за этого среди пилотов начались разговоры о пользе самой системы.

«Я бы предпочел, конечно, чтобы мы могли гоняться без DRS – но это невозможно. Думаю, для нас [гонщиков] тут все по-разному. Если машина быстрее – скажем, когда вам нужно прорваться вперед с конца пелотона – то вообще неважно, какой длины зона, вы обгоните болиды, идущие впереди.

Но когда темп в пределах 0,1-0,2 секунды – думаю, вы могли увидеть подобное в Баку – как только у вас появляется паровоз-DRS, нет уже никаких шансов», – считает Ферстаппен.

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20 комментариев

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TravenS
Ответ Великий Алонсо
Это возможно. На равных машинах и без DRS, и тогда Алонсо выиграл бы всех в равных условиях. Как он на более медленной машине выиграл Макларен и Феррари в 2005-2006.
https://youtu.be/f9dtuFzyQzQ
+20
-1
+19
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Alex Soul
Ответ Великий Алонсо
Это возможно. На равных машинах и без DRS, и тогда Алонсо выиграл бы всех в равных условиях. Как он на более медленной машине выиграл Макларен и Феррари в 2005-2006.
Петров передает привет) 35 кругов "Великий Алонсо" не мог без DRS обогнать более медленный Рено
+13
-1
+12
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Paninaro
Ответ Alex Soul
Петров передает привет) 35 кругов "Великий Алонсо" не мог без DRS обогнать более медленный Рено
На машине Петрова Алонсо стал бы чемпионом!!!111))
+7
-1
+6
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Project2000
я не помню, что мешает ездить в квалификации без дрс. какая необходимость разрешать использовать дрс в квале?!
+5
0
+5
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Марат Кагин
Ответ Кирилл Конопельченко
Ой да не пиликай. Сколько там там разница была при обгоне Шарля…20-30 км/час? Никто и никогда не откажется от такого преимущества.
он вообще то говорил про паровоз дрс.
+7
-3
+4
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Scorpio
Ответ TravenS
https://youtu.be/f9dtuFzyQzQ
я не открывая ссылку, знал что там))
великий фуфлонсо всегда сливается на этом аргументе, бгг
+6
-2
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OnlyDendy
Я за то,чтобы лидеру Чемпионата вырубали ДРС
+4
-1
+3
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Тима Тимощенко
Ответ TravenS
https://youtu.be/f9dtuFzyQzQ
ахах, классно, особенно там где кот)
+1
0
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ALMANAC
Ответ TravenS
https://youtu.be/f9dtuFzyQzQ
emotional damage😂
+1
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Кирилл Конопельченко
Ответ TravenS
Перевожу: пока у Ферстаппена самая эффективная дрс, отказаться от неё невозможно
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Михаил Зюбин
Ответ TravenS
https://youtu.be/f9dtuFzyQzQ
Эпичная гонка, после чего появился DRS)
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Aleus Marcus
Ответ TravenS
https://youtu.be/f9dtuFzyQzQ
представляю как сгорело у великого и фуфлонсо в этот день)) больше чем у Хэма в 2021
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