Макс Ферстаппен: «Я бы предпочел, чтобы мы могли гоняться без DRS – но это невозможно»

Пилот « » убежден, что « » пока не готова убрать систему DRS.

В этом году руководство серии укоротило зону открытого крыла на некоторых трассах – в том числе на проходящем сейчас . То же самое коснулось и гонки в Баку в прошлые выходные. Однако Гран-при получился бедным на обгоны. Из-за этого среди пилотов начались разговоры о пользе самой системы.

«Я бы предпочел, конечно, чтобы мы могли гоняться без DRS – но это невозможно. Думаю, для нас [гонщиков] тут все по-разному. Если машина быстрее – скажем, когда вам нужно прорваться вперед с конца пелотона – то вообще неважно, какой длины зона, вы обгоните болиды, идущие впереди.

Но когда темп в пределах 0,1-0,2 секунды – думаю, вы могли увидеть подобное в Баку – как только у вас появляется паровоз-DRS, нет уже никаких шансов», – считает Ферстаппен.

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