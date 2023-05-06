Валттери Боттас о борьбе Переса с Ферстаппеном: «Мне это знакомо»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Макс Ферстаппен Альфа Ромео Авто

Валттери Боттас и Серхио Перес оказывались в схожих ситуациях, считает финский гонщик.

Перес приблизился к напарнику по «Ред Булл» Максу Ферстаппену на расстояние шести очков. Боттас также боролся с Льюисом Хэмилтоном на старте некоторых сезонов, когда выступал за «Мерседес», и возглавлял чемпионат.

«Могу сказать, что мне это знакомо: он каждый год пытается найти что-то новое в попытке победить напарника.

На мой взгляд, начало сезона пока достаточно приличное, и, конечно, время покажет, но [победа над Ферстаппеном –] непростая задача.

У меня было ощущение, что до какого-то момента сезона [я сражался с Хэмилтоном], и дело просто в том, как работают разные команды, какие решения принимают и когда. Но да, команда может поддерживать пилотов одинаково, и я, безусловно, ощущал, что каждый год у меня была возможность. А потом в какой-то момент принимается решение, на кого делать ставку», – сказал Боттас, ныне представляющий «Альфа Ромео».

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6 комментариев

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АРХАТ
Рубенс Барикелло о борьбе Боттаса с Хэмилтоном: "Мне это знакомо"
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nightingale46
Ответ АРХАТ
Рубенс Барикелло о борьбе Боттаса с Хэмилтоном: "Мне это знакомо"
но в 2003 году в Бразилии, когда мне забыли сказать про закончившееся топливо при лидировании, я понял, что шансов нет!
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Lestyv
Едва ли
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irs118return
Ответ Сергей Фетисов
Что тебе знакомо?Лёг под Хэмильтона сразу.Была команда не мешать.Перес борется.Росберг стал чемпионом и ушёл...может не сам.Не понравилось кому-то что Хэмильтона обыграл.
между прочим досих пор пытается встать после того лежбища, но видать навсегда сломали))
у Росберга спина и бабки, и ушёл потому что репутация дороже...
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