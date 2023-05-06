Валттери Боттас о борьбе Переса с Ферстаппеном: «Мне это знакомо»

Валттери Боттас и Серхио Перес оказывались в схожих ситуациях, считает финский гонщик.

Перес приблизился к напарнику по « » на расстояние шести очков. Боттас также боролся с на старте некоторых сезонов, когда выступал за « », и возглавлял чемпионат.

«Могу сказать, что мне это знакомо: он каждый год пытается найти что-то новое в попытке победить напарника.

На мой взгляд, начало сезона пока достаточно приличное, и, конечно, время покажет, но [победа над Ферстаппеном –] непростая задача.

У меня было ощущение, что до какого-то момента сезона [я сражался с Хэмилтоном], и дело просто в том, как работают разные команды, какие решения принимают и когда. Но да, команда может поддерживать пилотов одинаково, и я, безусловно, ощущал, что каждый год у меня была возможность. А потом в какой-то момент принимается решение, на кого делать ставку», – сказал Боттас, ныне представляющий «Альфа Ромео».

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