Валттери Боттас о борьбе Переса с Ферстаппеном: «Мне это знакомо»
Валттери Боттас и Серхио Перес оказывались в схожих ситуациях, считает финский гонщик.
Перес приблизился к напарнику по «Ред Булл» Максу Ферстаппену на расстояние шести очков. Боттас также боролся с Льюисом Хэмилтоном на старте некоторых сезонов, когда выступал за «Мерседес», и возглавлял чемпионат.
«Могу сказать, что мне это знакомо: он каждый год пытается найти что-то новое в попытке победить напарника.
На мой взгляд, начало сезона пока достаточно приличное, и, конечно, время покажет, но [победа над Ферстаппеном –] непростая задача.
У меня было ощущение, что до какого-то момента сезона [я сражался с Хэмилтоном], и дело просто в том, как работают разные команды, какие решения принимают и когда. Но да, команда может поддерживать пилотов одинаково, и я, безусловно, ощущал, что каждый год у меня была возможность. А потом в какой-то момент принимается решение, на кого делать ставку», – сказал Боттас, ныне представляющий «Альфа Ромео».
Джолион Палмер о шансах Переса на титул: «Серхио способен побеждать Ферстаппена в хороший день, вопрос в стабильности»
Серхио Перес: «Мы с Ферстаппеном и дальше будем жестко бороться друг с другом, но сохраняя взаимное уважение»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
у Росберга спина и бабки, и ушёл потому что репутация дороже...