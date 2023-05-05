Макс Ферстаппен о проблеме скучных гонок и доминирования «Ред Булл»: «Нельзя манипулировать всем, искусственным образом создавая напряжение»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко ответил на заявления босса «Мерседеса» Тото Вольффа о том, что доминирование австрийской команды делает гонки скучными.
Подобные заявления Вольфф позволил себе по ходу гоночного уик-энда в Баку.
«Я не понимаю, из-за чего весь этот шум, но мне кажется, что в свое время «Мерседес» доминировал значительно сильнее, чем мы сейчас. Может быть, «Мерседесу» стоит сосредоточиться на том, чтобы лучше делать свою работу и улучшить свою машину.
Скучные гонки? Битва за чемпионский титул идет абсолютно открыто, Макса Ферстаппена и Серхио Переса отделяют всего шесть очков. Более того, в середине пелотона плотность тоже заметно выросла», – рассказал Марко.
Ответил на комментарии Вольффа и Макс Ферстаппен:
«Это все потому, что тогда побеждали они. Скучные гонки? Иногда, может быть. Но в футболе какие-то матчи получаются скучными, а какие-то великолепными. Нельзя манипулировать всем, искусственным образом создавая напряжение. Это часть спорта.
Иногда вы ждете от гонки каких-то сумасшедших вещей, а потом ничего не происходит. А бывает наоборот, вы ничего не ждете, а гонка получается просто безумной».
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Если посмотреть первоисточник, ничего особенного Тото не сказал. Гонка и правда была скучновата, Ред Буллы и правда укатили в закат и у их машин великолепный баланс, а Мерседесу и правда надо дальше усердно работать над машиной и догонять конкурентов.
Было бы с чем спорить...