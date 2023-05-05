Макс Ферстаппен о проблеме скучных гонок и доминирования «Ред Булл»: «Нельзя манипулировать всем, искусственным образом создавая напряжение»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Тото Вольфф Макс Ферстаппен Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко ответил на заявления босса «Мерседеса» Тото Вольффа о том, что доминирование австрийской команды делает гонки скучными.

Подобные заявления Вольфф позволил себе по ходу гоночного уик-энда в Баку.

«Я не понимаю, из-за чего весь этот шум, но мне кажется, что в свое время «Мерседес» доминировал значительно сильнее, чем мы сейчас. Может быть, «Мерседесу» стоит сосредоточиться на том, чтобы лучше делать свою работу и улучшить свою машину.

Скучные гонки? Битва за чемпионский титул идет абсолютно открыто, Макса Ферстаппена и Серхио Переса отделяют всего шесть очков. Более того, в середине пелотона плотность тоже заметно выросла», – рассказал Марко.

Ответил на комментарии Вольффа и Макс Ферстаппен:

«Это все потому, что тогда побеждали они. Скучные гонки? Иногда, может быть. Но в футболе какие-то матчи получаются скучными, а какие-то великолепными. Нельзя манипулировать всем, искусственным образом создавая напряжение. Это часть спорта.

Иногда вы ждете от гонки каких-то сумасшедших вещей, а потом ничего не происходит. А бывает наоборот, вы ничего не ждете, а гонка получается просто безумной».

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10 комментариев

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ALMANAC
Ответ Paninaro
С 2014 по 2021 команда РБ занималась нытьём, периодически угрожая уйти из Ф1. В итоге наныла регламент под себя. Точнее - под Ньюи, без него они скатятся на уровень 5-6 места.
Не надо этого преда, мерс опозорился в прошлом году с дельфинированием, потом переписали регламент под них, а они снова опозорились на трассе
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Minuvert
Ответ Paninaro
С 2014 по 2021 команда РБ занималась нытьём, периодически угрожая уйти из Ф1. В итоге наныла регламент под себя. Точнее - под Ньюи, без него они скатятся на уровень 5-6 места.
Не долго место нытиков пустовало, его сразу занял Мерседес, где и проведет время до 26 года
+8
-1
+7
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Alex Sin
Вольфф прав. Доминирование мерса делала гонки не скучными. Мы 2-3 команда в чампе, у нас проблемы с шинами, мы андердоги, Льюис превозмогает и тд. и тп. смотришь чамп и действительно не знаешь кто же выиграет. В каждом ГП ну такая борьба, что предсказать победителя просто невозможно. А сейчас, что? У нас сильнейшая машина, мы быстрее всех и тд. и тп. Ну никакой интриги.
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MP423
"Шум" этот, очевидно, из-за того, что Ред Буллу не нравится публичное обсуждение темы их доминирования. Хотя и в целом для них высказывания Вольффа - всегда как красная тряпка.
Если посмотреть первоисточник, ничего особенного Тото не сказал. Гонка и правда была скучновата, Ред Буллы и правда укатили в закат и у их машин великолепный баланс, а Мерседесу и правда надо дальше усердно работать над машиной и догонять конкурентов.
Было бы с чем спорить...
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Givi Shotadze
Вольф прав потому, что регламент меняли для плотности результатов и борьбы за титул, а получили борьбу в редбулл и больше ничего...
+7
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