«Дженерал Моторс» может стать новым производителем в «Ф-1» (Autosport)

Теги Формула-1 Андретти Автоспорт Авто

Компания «Дженерал Моторс» рассматривает вариант открытия собственной программы в «Ф-1» в 2027-м.

Ранее суббренд компании «Кадиллак» стал партнером потенциально новой команды «Андретти Автоспорт». При этом, как отмечается, в отличие от «Форда», который будет сотрудничать с «Ред Булл» в сфере коммерции, «Дженерал Моторс» планирует участвовать в техническом развитии команды.

«Компания намерена быть вовлеченной в процесс производства машины и ее проектирования – в весь процесс. Это не просто маркировка на двигателе. Сотрудничество «Кадиллака» и «Андретти» будет происходить через технику.

Заглядывая в будущее после 2026 года, мы считаем, что хотим участвовать в гонках и убедиться в своей конкурентоспособности. А затем в 2026-м мы посмотрим, в чем будет больше смысла.

Конечно, [мы могли бы создать свой двигатель]. Но сейчас мы не можем этого сделать, потому что на 2026-й уже утвердили список производителей. Так что мы рассмотрим самый ранний вариант в 2027-м.

Это то, на что мы нацелены. А мы нацелены на создание силовых установок. У «Андретти» есть партнер, способный поставлять моторы, с которым можно быстро добраться до участия в гонках», – заявил исполнительный директор Эрик Уоррен в интервью Autosport.  

На вопрос, будет ли двигатель «Ф-1» создан исключительно силами «Дженерал Моторс», Уоррен ответил:

«Думаю, производителю тяжело сказать, что двигатель не полностью создан им самим. Всегда есть технические партнеры, с которыми компания работает. Но думаю, у нас есть необходимые возможности. Думаю, мы можем это сделать [создать полностью собственный мотор] независимо от нашего итогового решения и тех элементов, с которыми еще предстоит разобраться».

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3 комментария

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Jurgen Klinsmann
все больше американцев интересуется формулой.
+3
0
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Jan Vorontsov
Ответ Minuvert
Почему-то кажется, что если бы Андретти заключил договор на поставку двигателей с какой-нибудь действующей командой (Мерседес, Феррари), то его заявку рассматривали бы немного охотнее, а так, попасть в этот закрытый клуб, намного сложнее
Так они с Рено договорились.
Как раз наоборот - нового производителя двигателей серия будет только приветствовать.
+1
0
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Minuvert
Почему-то кажется, что если бы Андретти заключил договор на поставку двигателей с какой-нибудь действующей командой (Мерседес, Феррари), то его заявку рассматривали бы немного охотнее, а так, попасть в этот закрытый клуб, намного сложнее
0
0
0
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