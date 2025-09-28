  • Спортс
  • Лиам Лоусон: «Как-то раз мы с Албоном арендовали пару машин, чтобы покататься по «Нордшляйфе». Потрясающая трасса»
Лиам Лоусон: «Как-то раз мы с Албоном арендовали пару машин, чтобы покататься по «Нордшляйфе». Потрясающая трасса»

Лоусон рассказало собственном опыте в GT.

Пилот «Рейсинг Буллз» прокомментировал интерес Макса Ферстаппена к гонкам на спорткарах и трассе «Нордшляйфе».

Лоусон выступал только на конфигурации «Нюрбургринга» для Гран-при в рамках сезона в ДТМ.

«В этой трассе что-то есть… Я никогда не ездил здесь на гоночной машине, только на серийной. Я выступал на конфигурации для Гран-при в ДТМ, но как-то раз мы с Алексом Албоном арендовали пару машин, созвонились по мессенджеру и погонялись друг с другом по «Нордшляйфе». Было весело.

Это потрясающая трасса – в мире такой больше нет. Она своеобразна, что делает ее особенной.

В целом Макс любит гонки – он очень ясно дает это понять. Он любит гоняться в симуляторе, а когда у него случается перерыв, то он использует его, чтобы отправиться на другой трек для тестов или для того, чтобы просто погонять на других машинах. Это классно.

Мне тоже понравилось кататься на таких машинах во время моего сезона в ДТМ. Это очень плотные гонки, захватывающие. Пилоты подбираются друг к другу гораздо ближе, борьба более склонна к контактам. В «Формуле-1» такое сложно. Поэтому GT – это весело», – сказал Лоусон.

Рейтинг силы команд «Ф-1» после европейского сезона: «Ред Булл» вернулся?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoРед Булл
ДТМ
logoФормула-1
logoРейсинг Буллз
logoАлександр Албон
logoЛиам Лоусон
GT
logoМакс Ферстаппен
logoУильямс
Нюрбургринг
