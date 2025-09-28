Карун Чандок: «Ньюи не способен достичь успеха, если тысячи других людей не работают как единое целое»

Чандок напомнил, что даже Ньюи бесполезен без сплоченной команды.

Бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок проанализировал перспективы «Астон Мартин» с новым техническим боссом Эдрианом Ньюи .

«Гоночный коллектив – очень сложная структура. Есть публичные фигуры – гонщики, руководители команд, а иногда и инженеры высокого уровня – к примеру, Эдриан Ньюи, который работал в «Ред Булл ».

Но на самом деле никто из них не способен достичь хоть какого-то успеха, если тысячи других людей не работают как единое целое.

Давление результата в «Формуле-1» выше, чем в любом другом виде спорта, в любом бизнесе и, откровенно говоря, в любой индустрии. Просто подумайте о сроках в автомобильной промышленности, к примеру. Если производитель решает создать новую машину, обычно есть четырехлетний период, когда изучают рынок, выбирают, что необходимо построить, где ниша на рынке для этого автомобиля. Затем компания занимается проектированием, созданием прототипа, проверками, производством, выходом на полный производственный цикл, продажами и маркетингом.

В «Ф-1» каждый год строят новый болид. Более того, машину обновляют чуть ли не каждую гонку или каждые три-четыре этапа.

И в гоночном мире ничего не скроешь – все видят результаты, черным по белому, и секундомер никогда не врет», – заявил Чандок.

Педро де ла Роса: «Ньюи очень мало спит. Он всегда в офисе – даже в два часа ночи»

Рикардо Патрезе: «Ньюи сказал мне, что в следующем году «Астон Мартин» не будет готов к борьбе за титул. Как и к переходу Ферстаппена»