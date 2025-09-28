  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Карун Чандок: «Ньюи не способен достичь успеха, если тысячи других людей не работают как единое целое»
0

Карун Чандок: «Ньюи не способен достичь успеха, если тысячи других людей не работают как единое целое»

Чандок напомнил, что даже Ньюи бесполезен без сплоченной команды.

Бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок проанализировал перспективы «Астон Мартин» с новым техническим боссом Эдрианом Ньюи.

«Гоночный коллектив – очень сложная структура. Есть публичные фигуры – гонщики, руководители команд, а иногда и инженеры высокого уровня – к примеру, Эдриан Ньюи, который работал в «Ред Булл».

Но на самом деле никто из них не способен достичь хоть какого-то успеха, если тысячи других людей не работают как единое целое.

Давление результата в «Формуле-1» выше, чем в любом другом виде спорта, в любом бизнесе и, откровенно говоря, в любой индустрии. Просто подумайте о сроках в автомобильной промышленности, к примеру. Если производитель решает создать новую машину, обычно есть четырехлетний период, когда изучают рынок, выбирают, что необходимо построить, где ниша на рынке для этого автомобиля. Затем компания занимается проектированием, созданием прототипа, проверками, производством, выходом на полный производственный цикл, продажами и маркетингом.

В «Ф-1» каждый год строят новый болид. Более того, машину обновляют чуть ли не каждую гонку или каждые три-четыре этапа.

И в гоночном мире ничего не скроешь – все видят результаты, черным по белому, и секундомер никогда не врет», – заявил Чандок.

Педро де ла Роса: «Ньюи очень мало спит. Он всегда в офисе – даже в два часа ночи»

Рикардо Патрезе: «Ньюи сказал мне, что в следующем году «Астон Мартин» не будет готов к борьбе за титул. Как и к переходу Ферстаппена»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoКарун Чандок
logoАстон Мартин
logoЭдриан Ньюи
logoФормула-1
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
MotoGP. Марк Маркес: «6 лет назад я не знал, что значит страдать. Это больше, чем титул»
5 минут назад
Жак Вильнев: «Норрис сказал, что его не заботит, что говорят другие? Это неправда»
9 минут назад
Тед Кравиц: «Цунода – человек «Ред Булл» или «Хонды»? Может, Юки захочет быть третьим пилотом «Астон Мартин» и остаться с компанией»
130 минут назад
Президент ФИА об идее увеличить количество спринтов в «Ф-1»: «Нужен баланс»
45 минут назад
Лиам Лоусон: «Как-то раз мы с Албоном арендовали пару машин, чтобы покататься по «Нордшляйфе». Потрясающая трасса»
сегодня, 13:12
Зак Браун о Хорнере: «Ф-1» нужны разные характеры. Такой эффект в стиле Netflix»
сегодня, 12:40
Йос Ферстаппен выиграл чемпионат Бельгии по ралли
1сегодня, 12:38
Педро Акоста: «Титул Маркеса в MotoGP – величайшее возвращение в истории спорта»
сегодня, 12:14
Жак Вильнев: «До сих пор не понимаю, почему Палоу не в «Ф-1». Бессмыслица! Зачем выбирать гонщика из «Ф-2»?»
1сегодня, 11:53
MotoGP. Марк Маркес: «Это была борьба Марка против Марка. Я сражался, сражался и снова победил. Я в мире с собой»
3сегодня, 11:23
Ко всем новостям
Последние новости
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
вчера, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19