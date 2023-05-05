Гран-при Майами-2023. 1-я практика. Расселл – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й

Теги результаты Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Ник де Врис Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Гран-при Майами Логан Сарджент Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто
Международный автодром Майами
5 мая 2023 года
1-я практика
 
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.30,125 (18 кругов)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,212 (24)
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,324 (23)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,424 (22)
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,599 (23)
6. Пьер Гасли («Альпин») +0,979 (20)
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,106 (24)
8. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,212 (24)
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,267 (14)
10. Эстебан Окон («Альпин») +1,417 (27)
11. Серхио Перес («Ред Булл») +1,441 (22)
12. Оскар Пиастри («Макларен») +1,685 (24)
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,728 (25)
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,777 (24)
15. Алекс Албон («Уильямс») +1,778 (25)
16. Ландо Норрис («Макларен») +1,872 (23)
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,009 (22)
18. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,044 (28)
19. Логан Сарджент («Уильямс») +2,494 (27)
20. Ник де Врис («Альфа Таури») +4,512 (10)
 

Хюлькенберг врезался в барьеры, практика перед Гран-при Майами остановлена красными флагами

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17 комментариев

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Lestyv
Де Врис прям семимильными шагами (Майами все же в США, там мили) идет на выход из Альфа Таури досрочно
+13
0
+13
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Scorpio
опять пастор скулит
не интересно ему, видите ли.. а смотреть как Люсьен штампует титулы и лучшие круги на уходящих шинах было, видимо, интересно.
Забаньте уже этого лицемера, не видите, мучается человек, обещает не смотреть, но смотрит и смотрит!
+15
-5
+10
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Анатолий Зубков
А сколько нытья было от Тотохи и сэра по поводу плохой концепции болида. А Лука тут слезами всё залил рассказами про корыто. А тачка-то едет.
ещё бы по первой практике выводы делать... посмотрим после второй, хотя и тогда рановато
+10
-1
+9
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Кирилл Конопельченко
Первая практика это не показатель. Быки точно не могут быть на этом месте. Так что непонятки.
+7
0
+7
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mikhuil
лука ноет, ч то ему не интересно смотреть. но я уверен, что он с радостью смотрел с 2014 по 202)))
+8
-2
+6
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TravenS
Ответ Анатолий Зубков
А сколько нытья было от Тотохи и сэра по поводу плохой концепции болида. А Лука тут слезами всё залил рассказами про корыто. А тачка-то едет.
Вы ничего не понимаете в ф1, если так считаете
+9
-5
+4
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TylerSeguin
Нормально так Рассел после пропуска половины сессии сразу лучший результат показал, тачка очень даже неплохо едет
+6
-4
+2
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Givi Shotadze
Большая разница между составами резины.
Новый асфальт, высокая температура и пошли нестандартные результаты. Последний едет быстрее...
На гонку надо строить стратегию с рестартом....
+3
-1
+2
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Emil_2
рыдбуллы забыли мотор завести чтоль? ;))))
+1
0
+1
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Emil_2
Ответ Анатолий Зубков
А сколько нытья было от Тотохи и сэра по поводу плохой концепции болида. А Лука тут слезами всё залил рассказами про корыто. А тачка-то едет.
впервые на формуле-1? (с). ;)))))
+2
-1
+1
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irs118return
Хорнер решил подарить немного радости болезненным)
+2
-2
0
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