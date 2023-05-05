Гран-при Майами-2023. 1-я практика. Расселл – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й
Международный автодром Майами
5 мая 2023 года
1-я практика
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.30,125 (18 кругов)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,212 (24)
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,324 (23)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,424 (22)
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,599 (23)
6. Пьер Гасли («Альпин») +0,979 (20)
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,106 (24)
8. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,212 (24)
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,267 (14)
10. Эстебан Окон («Альпин») +1,417 (27)
11. Серхио Перес («Ред Булл») +1,441 (22)
12. Оскар Пиастри («Макларен») +1,685 (24)
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,728 (25)
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,777 (24)
15. Алекс Албон («Уильямс») +1,778 (25)
16. Ландо Норрис («Макларен») +1,872 (23)
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,009 (22)
18. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,044 (28)
19. Логан Сарджент («Уильямс») +2,494 (27)
20. Ник де Врис («Альфа Таури») +4,512 (10)
Хюлькенберг врезался в барьеры, практика перед Гран-при Майами остановлена красными флагами
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не интересно ему, видите ли.. а смотреть как Люсьен штампует титулы и лучшие круги на уходящих шинах было, видимо, интересно.
Забаньте уже этого лицемера, не видите, мучается человек, обещает не смотреть, но смотрит и смотрит!
Новый асфальт, высокая температура и пошли нестандартные результаты. Последний едет быстрее...
На гонку надо строить стратегию с рестартом....