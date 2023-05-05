Хюлькенберг врезался в барьеры, практика перед Гран-при Майами остановлена красными флагами

Теги Нико Хюлькенберг Формула-1 Хаас Гран-при Майами Авто

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг столкнулся со стеной во время первой тренировки перед Гран-при Майами.

Немецкий гонщик потерял машину в третьем повороте, развернулся и ударился в барьеры передней частью болида. В результате аварии Нико сломал переднюю подвеску.

Сессию прервали красными флагами. На момент остановки Хюлькенберг занимал второе место в протоколе.

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10 комментариев

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Lestyv
"В результате аварии Нико сломал переднюю подвеску."
Гюнтер: "Лучше бы ногу себе сломал, f...ing idiot"
+14
0
+14
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Jack 13th
Будет очень смешно, если в итоге Нико наколотит болидов на сумму большую, нежели Мик 😂
+6
-2
+4
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Евгений Фельдман
лол, этот Штайнеру за хамство и несправедливость в отношении Шумахера
+4
-2
+2
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EAl
Шумахер ухмыльнулся.
+1
0
+1
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rivaldo555
Ответ Иван Алейников
Каком?
Гюнтер - внук дикого прапора
+1
0
+1
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dw4xbhdgb8
Ответ Евгений Фельдман
лол, этот Штайнеру за хамство и несправедливость в отношении Шумахера
Несправедливость?
+1
0
+1
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Самый быстрый индиан
Ответ Lestyv
"В результате аварии Нико сломал переднюю подвеску." Гюнтер: "Лучше бы ногу себе сломал, f...ing idiot"
Просто у Гюнтера дедушка наверное в интересном звании служил
0
0
0
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Иван Алейников
Ответ Самый быстрый индиан
Просто у Гюнтера дедушка наверное в интересном звании служил
Каком?
0
0
0
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dw4xbhdgb8
Ответ Jack 13th
Будет очень смешно, если в итоге Нико наколотит болидов на сумму большую, нежели Мик 😂
Невозможно 😅
+1
-1
0
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