Хюлькенберг врезался в барьеры, практика перед Гран-при Майами остановлена красными флагами

Пилот « » столкнулся со стеной во время первой тренировки перед .

Немецкий гонщик потерял машину в третьем повороте, развернулся и ударился в барьеры передней частью болида. В результате аварии Нико сломал переднюю подвеску.

Сессию прервали красными флагами. На момент остановки Хюлькенберг занимал второе место в протоколе.

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