Хюлькенберг врезался в барьеры, практика перед Гран-при Майами остановлена красными флагами
Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг столкнулся со стеной во время первой тренировки перед Гран-при Майами.
Немецкий гонщик потерял машину в третьем повороте, развернулся и ударился в барьеры передней частью болида. В результате аварии Нико сломал переднюю подвеску.
Сессию прервали красными флагами. На момент остановки Хюлькенберг занимал второе место в протоколе.
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