«Ред Булл» сменил цвета в соцсетях на вишневый и бирюзовый. На Гран-при Майами чемпионы выступят в новой ливрее

«Ред Булл» намекнул на цвета новой ливреи.

Как сообщалось ранее, на чемпионы «Формулы-1» выступят в особой расцветке.

Перед уик-эндом в США команда сменила цвета в соцсетях: логотип разместили на вишнево-бирюзовом фоне.

«Стиль Майами...», – прокомментировал « » новое изображение профиля.

Этап состоится в эти выходные, с 5 по 7 мая.

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Изображение: соцсети команды «Ред Булл»