«Ред Булл» сменил цвета в соцсетях на вишневый и бирюзовый. На Гран-при Майами чемпионы выступят в новой ливрее

Теги Ред Булл Формула-1 стиль Гран-при Майами ливреи Авто

«Ред Булл» намекнул на цвета новой ливреи.

Как сообщалось ранее, на Гран-при Майами чемпионы «Формулы-1» выступят в особой расцветке.

Перед уик-эндом в США команда сменила цвета в соцсетях: логотип разместили на вишнево-бирюзовом фоне.

«Стиль Майами...», – прокомментировал «Ред Булл» новое изображение профиля.

Этап состоится в эти выходные, с 5 по 7 мая.

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Изображение: соцсети команды «Ред Булл»

1 комментарий

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Minuvert
Цвета взяты с банки Ред Булл без сахара, пить невозможно, если что. Намек на то, что конкурентам придётся не сладко
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