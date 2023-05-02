«Ред Булл» сменил цвета в соцсетях на вишневый и бирюзовый. На Гран-при Майами чемпионы выступят в новой ливрее
«Ред Булл» намекнул на цвета новой ливреи.
Как сообщалось ранее, на Гран-при Майами чемпионы «Формулы-1» выступят в особой расцветке.
Перед уик-эндом в США команда сменила цвета в соцсетях: логотип разместили на вишнево-бирюзовом фоне.
«Стиль Майами...», – прокомментировал «Ред Булл» новое изображение профиля.
Этап состоится в эти выходные, с 5 по 7 мая.
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Изображение: соцсети команды «Ред Булл»
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