Гельмут Марко: «Ферстаппену не повезло, но нельзя недооценивать Переса»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко предостерег от недооценки Серхио Переса.

На Гран-при Азербайджана Перес выиграл спринт и основную гонку, приблизившись к на расстояние шести очков.

«Оба поула достались « » – она приближается. На последних кругах и показывали те же времена, что и мы. Борьба упорная, расслабляться нельзя.

Да, [Ферстаппену] не повезло с машиной безопасности. Но нельзя недооценивать . На городских автодромах у Серхио больше всего подиумов.

Он сильно изменился с тех пор, как перешел к нам. До этого он был мексиканским пилотом, который наслаждался жизнью. Он и сейчас это делает, но при этом проводит необходимую работу», – заявил Марко в подкасте F1 Nation.

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