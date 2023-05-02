Гельмут Марко: «Ферстаппену не повезло, но нельзя недооценивать Переса»

Теги Феррари Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко предостерег от недооценки Серхио Переса.

На Гран-при Азербайджана Перес выиграл спринт и основную гонку, приблизившись к Максу Ферстаппену на расстояние шести очков.

«Оба поула достались «Феррари» – она приближается. На последних кругах Алонсо и Леклер показывали те же времена, что и мы. Борьба упорная, расслабляться нельзя.

Да, [Ферстаппену] не повезло с машиной безопасности. Но нельзя недооценивать Серхио. На городских автодромах у Серхио больше всего подиумов.

Он сильно изменился с тех пор, как перешел к нам. До этого он был мексиканским пилотом, который наслаждался жизнью. Он и сейчас это делает, но при этом проводит необходимую работу», – заявил Марко в подкасте F1 Nation.

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2 комментария

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Александр Деев
Подбешивает меня это псевдоборььа, как было с Боттасом. Понятно что Перес никакой титул не получит, но пытаются преподнести как интригу, типа не все ясно. Хочется увидеть борьбу за титул как в 2021, а не этот суррогат
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Антон
У Переса "сейчас или никогда" ситуация. Чемпионская машина. Потреплет нервишки Максу, надеюсь. Как Росберг. Сезон ярче будет.
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