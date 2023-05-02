Гельмут Марко: «Ферстаппену не повезло, но нельзя недооценивать Переса»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко предостерег от недооценки Серхио Переса.
На Гран-при Азербайджана Перес выиграл спринт и основную гонку, приблизившись к Максу Ферстаппену на расстояние шести очков.
«Оба поула достались «Феррари» – она приближается. На последних кругах Алонсо и Леклер показывали те же времена, что и мы. Борьба упорная, расслабляться нельзя.
Да, [Ферстаппену] не повезло с машиной безопасности. Но нельзя недооценивать Серхио. На городских автодромах у Серхио больше всего подиумов.
Он сильно изменился с тех пор, как перешел к нам. До этого он был мексиканским пилотом, который наслаждался жизнью. Он и сейчас это делает, но при этом проводит необходимую работу», – заявил Марко в подкасте F1 Nation.
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