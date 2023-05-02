Тед Кравиц: «Хорнер словно сказал Ферстаппену: «Не переживай, «Ред Булл» ставит на тебя в борьбе за титул, Пересу повезло»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Авто

Теда Кравица заинтересовало сообщение «Ред Булл» Максу Ферстаппену после финиша.

По окончании Гран-при Азербайджана, который Ферстаппен проиграл напарнику Серхио Пересу, руководитель команды Кристиан Хорнер сообщил Максу:

«Молодец, Макс. Чеко немного повезло с машиной безопасности, но сезон очень длинный, мы набрали очень хорошие очки, отличный результат для команды, молодец».

Журналист Sky Sports прокомментировал слова босса, а также высказывание Переса:

«Мне показалось интересным радио Переса, когда он сказал: «Ребята, мы по-прежнему в борьбе». Как будто Перес обращался только к своим инженеру и механикам, а не ко всей команде. Он сказал: «Мы все еще в борьбе, нельзя допускать проблем, как случилось в Мельбурне».

Подтекст заключался в том, что он по-прежнему претендует на титул. И, конечно, это возможно, Макса Ферстаппена и Серхио Переса разделяют лишь шесть очков.

Но радио Кристиана Хорнера звучало одобряюще по отношению к Максу Ферстаппену: «Окей, Макс, неважно, Чеко повезло с машиной безопасности, но впереди длинный сезон».

Для меня и любого разумного человека это звучало так, словно Кристиан Хорнер сказал Максу: «Не переживай, мы все еще ставим на тебя в борьбе за титул». А Чеко, разумеется, подумал: «Подождите-ка, я буду зубами цепляться за эту битву», – поделился рассуждениями Кравиц.

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5 комментариев

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Kemal Gul
Чеко хорошо проехал и в Баку, и в Джидде, неплохо сдерживал Макса, но ведь ему действительно повезло. В Джидде Макс вообще 15 стартовал, здесь неудачный пит-стоп перед СК и потеря двух позиций. Очевидно, что на дистанции Ферстаппен спокойно оторвется, и в РБ это понимают, хоть и говорят о равном статусе пилотов. С Пересом работают, как с Боттасом в мерседесе в последние сезоны. Дают бороться, пока первый номер не создаст достаточный отрыв в чемпионате, потом прикажут работать на команду. И это довольно справедливо
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Nothern Lord
Ответ Великий Алонсо
Это действительно так, В РБ конкретно спалились
Да они много раз открыто говорили, что Макс - номер один и всегда им будет. В этом сезоне такого вроде ещё не было, но все и так очевидно.
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Великий Алонсо
Это действительно так, В РБ конкретно спалились
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Ascari
Будь Перес первым пилотом в РБ, тогда могбы побороться за титул. А так Ферс явно быстрее.
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LeChat Ostrowski
в любом случае одна единичка в номере машины в разы круче двух единичек )) Макс так ждал эту единичку, что возможно очень сильно переживает, что может остаться без неё в следующем году, вот его и успокаивают..
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