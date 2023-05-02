Тед Кравиц: «Хорнер словно сказал Ферстаппену: «Не переживай, «Ред Булл» ставит на тебя в борьбе за титул, Пересу повезло»

Теда Кравица заинтересовало сообщение «Ред Булл» Максу Ферстаппену после финиша.

По окончании , который Ферстаппен проиграл напарнику , руководитель команды Кристиан Хорнер сообщил Максу:

«Молодец, Макс. Чеко немного повезло с машиной безопасности, но сезон очень длинный, мы набрали очень хорошие очки, отличный результат для команды, молодец».

Журналист Sky Sports прокомментировал слова босса, а также высказывание Переса:

«Мне показалось интересным радио Переса, когда он сказал: «Ребята, мы по-прежнему в борьбе». Как будто Перес обращался только к своим инженеру и механикам, а не ко всей команде. Он сказал: «Мы все еще в борьбе, нельзя допускать проблем, как случилось в Мельбурне».

Подтекст заключался в том, что он по-прежнему претендует на титул. И, конечно, это возможно, и Серхио Переса разделяют лишь шесть очков.

Но радио звучало одобряюще по отношению к Максу Ферстаппену: «Окей, Макс, неважно, Чеко повезло с машиной безопасности, но впереди длинный сезон».

Для меня и любого разумного человека это звучало так, словно Кристиан Хорнер сказал Максу: «Не переживай, мы все еще ставим на тебя в борьбе за титул». А Чеко, разумеется, подумал: «Подождите-ка, я буду зубами цепляться за эту битву», – поделился рассуждениями Кравиц.

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