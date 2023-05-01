Кристиан Хорнер: «Теперь Пересу нужно выиграть на нормальной трассе»

Руководитель « » оценил шансы на борьбу за титул после победы на Гран-при Азербайджана.

Хорнер считает, что Пересу нужно выиграть гонку на стационарном автодроме – поскольку на данный момент все его победы были одержаны на трассах городского типа.

«Серхио воспользовался возможностью и превратил ее в отличную победу. Наши гонщики атаковали, давили друг на друга. Мы позволили им так действовать – таков и был изначальный план.

Теперь Серхио нужно выиграть на нормальной трассе. На городских трассах он выступает превосходно – все победы в составе нашей команды он одержал именно на трассах городского типа. Он уже второй раз побеждает в Баку, он выиграл в Сингапуре, в Монако, в Джидде. Теперь нужно победить на настоящей гоночной трассе», – рассказал Хорнер.

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