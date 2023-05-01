Кристиан Хорнер: «Теперь Пересу нужно выиграть на нормальной трассе»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Гран-при Азербайджана Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер оценил шансы Серхио Переса на борьбу за титул после победы на Гран-при Азербайджана.

Хорнер считает, что Пересу нужно выиграть гонку на стационарном автодроме – поскольку на данный момент все его победы были одержаны на трассах городского типа.

«Серхио воспользовался возможностью и превратил ее в отличную победу. Наши гонщики атаковали, давили друг на друга. Мы позволили им так действовать – таков и был изначальный план.

Теперь Серхио нужно выиграть на нормальной трассе. На городских трассах он выступает превосходно – все победы в составе нашей команды он одержал именно на трассах городского типа. Он уже второй раз побеждает в Баку, он выиграл в Сингапуре, в Монако, в Джидде. Теперь нужно победить на настоящей гоночной трассе», – рассказал Хорнер.

Что случилось на Гран-при Азербайджана: Перес выиграл у Ферстаппена, Леклер едва унес подиум от Алонсо

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pan_admiral
Хорнер аккуратненько и нежно оросил трассу Баку помоями
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Roman
Ответ pan_admiral
Хорнер аккуратненько и нежно оросил трассу Баку помоями
нассал на перца.. типа "недочемпион", феерит на недотрассах... "а ты на нормальной трассе смогёшь? - тогда поговорим...."
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Деев
Ответ KMR
На городской очков меньше дают? Зачем делить трассы тогда...
Нет, тут про то что для борьбы за титул надо бы научиться побеждать не только на городских.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий