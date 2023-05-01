Гюнтер Штайнер о возможном возвращении Бинотто: «Уверен, у него будут варианты в «Формуле-1»

Руководитель « » уверен, что в скором времени вернется в «Формулу-1» в той или иной должности.

Бинотто покинул должность руководителя «Феррари» в конце 2022 года, в Скудерии его сменил Фредерик Вассер.

В нескольких изданиях неоднократно появлялись предположения о будущей работе Бинотто. Например, считается, что наиболее вероятным является приход на должность технического директора в « ».

«Маттиа очень долго работал в «Феррари». Если я правильно помню – 28 лет. Именно в «Феррари» он получил свою первую работу и больше никуда оттуда не уходил. Поэтому очевидно, что когда в такой ситуации ты вынужден уйти – это тяжело.

Но я думаю, что он уже оставил все это в прошлом и теперь думает о своем будущем. Не знаю, над чем именно он работает, но я уверен, что у него будут варианты в «Формуле-1». Если вы спрашиваете моего мнения (о возвращении Бинотто в «Ф-1») – да, я так думаю. Только не спрашивайте меня где, когда и почему. Но да, я думаю, это случится», – рассказал Штайнер.

Первая речь нового шефа «Феррари»: второго пилота не будет, цель – титул, ошибки прошлого уже расследуются