Льюис Хэмилтон: «Я показал жажду борьбы после удара по зубам и потери позиций»

Льюис Хэмилтон рассказал, как справился с трудностями на Гран-при Азербайджана.

Гонщику « » не повезло с выездом машины безопасности, однако в итоге финишировал шестым, опередив напарника .

«Суббота получилась трудной, потому что мы откатывались назад. Я надеялся на то, что гонка пройдет лучше, а в итоге потерял столько позиций. Я потерял пять мест.

Безусловно, это стало ударом по зубам, но что есть, то есть. Я показал жажду борьбы и знал, темп появится, если будет уверенность в болиде.

Нам не повезло с машиной безопасности, но нельзя было погружаться в разочарование – нужно было сохранять спокойствие и сосредоточиться на атаке. Я вернулся в гонку и получил удовольствие от борьбы.

Очень горжусь командой. В последней гонке у нас не было скорости, и это не лучшая ситуация, но недостатка в мотивации у команды нет. Мы голодны до борьбы и работаем над обновлениями. Думаю, это начало чего-то хорошего в предстоящих гонках», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1».

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