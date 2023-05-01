Льюис Хэмилтон: «Я показал жажду борьбы после удара по зубам и потери позиций»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Гран-при Азербайджана Джордж Расселл Авто

Льюис Хэмилтон рассказал, как справился с трудностями на Гран-при Азербайджана.

Гонщику «Мерседеса» не повезло с выездом машины безопасности, однако в итоге Льюис финишировал шестым, опередив напарника Джорджа Расселла.

«Суббота получилась трудной, потому что мы откатывались назад. Я надеялся на то, что гонка пройдет лучше, а в итоге потерял столько позиций. Я потерял пять мест.

Безусловно, это стало ударом по зубам, но что есть, то есть. Я показал жажду борьбы и знал, темп появится, если будет уверенность в болиде.

Нам не повезло с машиной безопасности, но нельзя было погружаться в разочарование – нужно было сохранять спокойствие и сосредоточиться на атаке. Я вернулся в гонку и получил удовольствие от борьбы.

Очень горжусь командой. В последней гонке у нас не было скорости, и это не лучшая ситуация, но недостатка в мотивации у команды нет. Мы голодны до борьбы и работаем над обновлениями. Думаю, это начало чего-то хорошего в предстоящих гонках», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1».

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4 комментария

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dw4xbhdgb8
Хэмильтон провел хорошую гонку.
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Alim Alim
А мне буквально вчера "фанаты спорта" говорили со 100% уверенностью что Хэм не мотивирован и вообще дурака валяет. А тут он сам говорит другое. Интересно кому верить самому Льюису или Васе Пупкину из Сызрани?
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Paninaro
Ответ Alim Alim
А мне буквально вчера "фанаты спорта" говорили со 100% уверенностью что Хэм не мотивирован и вообще дурака валяет. А тут он сам говорит другое. Интересно кому верить самому Льюису или Васе Пупкину из Сызрани?
Льюису, разумеется. Хотя местные пупкины считают, что им с дивана виднее.
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