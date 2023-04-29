Фредерик Вассер: «Когда Перес открыл DRS, он словно пересел в космический корабль»
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер отметил прогресс команды на Гран-при Азербайджана, но, по его мнению, этого все еще недостаточно, чтобы бороться с «Ред Булл».
Пилот Скудерии Шарль Леклер взял поул в пятничной квалификации к гонке, а в субботнем спринте сумел финишировать вторым.
«Машину улучшили еще в Мельбурне, теперь же задача – собрать все в единое целое и заработать очки. Темп есть, мы взяли поул, мы уже далеко от той формы, в которой пребывали в Бахрейне. Но даже хотя мы были быстрее «Ред Булл» в квалификации, они все еще впереди нас. Когда Перес открыл DRS, он словно пересел в космический корабль», – сказал Вассер.
Гран-при Азербайджана-2023. Перес выиграл спринт, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й
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