Джордж Расселл о борьбе с Ферстаппеном: «Если на апексе в повороте ты находишься внутри — это твой поворот. Этому учат в восемь лет в картинге»

Теги Ред Булл Формула-1 Мерседес Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл был удивлен недовольством Макса Ферстаппена, который тот высказал ему после финиша спринта в Баку.

Расселл вновь выразил уверенность в правильности своих действий в эпизоде, который закончился контактом двух машин.

«Когда Макс только подошел, я подумал, что он скажет что-то вроде: «Хорошая битва, мне понравилась эта борьба». Я удивился тому, что он был так зол.

Опять же, со свой стороны могу сказать, что в тот момент он уже проиграл позицию. Если на апексе в повороте ты находишься внутри – то это твой поворот. Этому учат с восьми лет в картинге. И если гонщик на внешней траектории пытается сопротивляться, то рискует в этой ситуации именно он.

Это был первый круг заезда, на городской трассе – я был в шоке, что он пытается удержать позицию. Но я могу точно так же сказать, снова, что я здесь ради борьбы и побед. Я не собирался махать ему рукой и пропустить без борьбы только потому, что это Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

Уверен, если бы мы поменялись ролями, он был действовал точно так же, как и я. Это гонки. Как бы то ни было, мы взрослые мальчики, а это «Формула-1» – нужно идти дальше. Лично я бы не стал пытаться удержать позицию в такой ситуации – на первом круге гонки по городской трассе.

Макс сказал много разных слов на одну букву…В любом случае, ему было больше терять, чем мне. Он мог просто подождать один круг и с учетом их скорости бы просто проехал мимо меня», – рассказал Расселл.

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5 комментариев

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grag68
Рассел все по делу, даже добавить нечего, прописные истины. Жаль что завтра стартует не рядом с тапком
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Paninaro
Ответ grag68
Рассел все по делу, даже добавить нечего, прописные истины. Жаль что завтра стартует не рядом с тапком
Ещё будет возможность поучить голландца хорошим манерам.)
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grag68
Ответ Роман Спартачок
По правилам, кто первый на апексе, того и поворот, и Джордж был не первый, но попытался вытолкнуть. Хорошему мерс не научит точно
Это мерс учил Рассела с 8 лет?
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