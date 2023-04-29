Дэймон Хилл о реакции Ферстаппена на Расселла: «Такой настрой был у Михаэля Шумахера и Сенны»

Теги Айртон Сенна Михаэль Шумахер Дэймон Хилл Гран-при Италии Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Дэймон Хилл поделился мнением об агрессии Макса Ферстаппена в адрес Джорджа Расселла.

Пилот «Ред Булл» в откровенной форме выразил недовольство столкновением с товарищем из «Мерседеса» на первом круге спринта на Гран-при Азербайджана.

Хилл напомнил, что подобным образом себя вели легендарные Михаэль Шумахер и Айртон Сенна.

«Такой настрой был у людей вроде Шумахера и Сенны. Они ни в коей мере не взяли бы на себя ответственность за случившееся.

Можно, к примеру, вспомнить Монцу [в 2021 году] с Льюисом Хэмилтоном: он (Ферстаппен) просто не уступил поворот. Он сражается жестко – они оба сражаются жестко, Джордж и Макс, и вот что происходит между молотом и наковальней», – сказал чемпион «Формулы-1» 1996 года.

Ферстаппен – Расселлу после спринта: «Ожидай того же в следующий раз. Придурок»

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3 комментария

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Shat00n
С товарищем из мерседеса? Мне казалось они за разные команды выступают. Или Джорджи коммунист?
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