Дэймон Хилл о реакции Ферстаппена на Расселла: «Такой настрой был у Михаэля Шумахера и Сенны»

Дэймон Хилл поделился мнением об агрессии Макса Ферстаппена в адрес Джорджа Расселла.

Пилот « » в откровенной форме выразил недовольство столкновением с товарищем из « » на первом круге спринта на Гран-при Азербайджана.

напомнил, что подобным образом себя вели легендарные и .

«Такой настрой был у людей вроде Шумахера и Сенны. Они ни в коей мере не взяли бы на себя ответственность за случившееся.

Можно, к примеру, вспомнить Монцу [в 2021 году] с Льюисом Хэмилтоном: он (Ферстаппен) просто не уступил поворот. Он сражается жестко – они оба сражаются жестко, Джордж и Макс, и вот что происходит между молотом и наковальней», – сказал чемпион «Формулы-1» 1996 года.

Ферстаппен – Расселлу после спринта: «Ожидай того же в следующий раз. Придурок»

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