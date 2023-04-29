Макс Ферстаппен остался недоволен действиями Расселла: «У меня в боковом понтоне болида дыра. Выглядит не очень»

Пилот « » остался недоволен действиями на старте спринта перед .

После контакта в начале заезда Ферстаппен, как выяснилось позже, провел всю гонку на поврежденном болиде.

Сразу после финиша Ферстаппен подошел к Расселлу, чтобы высказать тому свое недовольство.

«Нет, ничего мы не прояснили. Я просто не понимаю, зачем нужно так рисковать на первом круге, ловить недостаточную поворачиваемость и въезжать мне в боковой понтон. В результате в чего в понтоне образовалась дыра. На старте у всех холодные шины, можно очень легко поймать блокировку колес.

Джордж все объяснил просто прекрасно, заявив что-то вроде: «Ну, дружище, у меня просто заблокировались колеса, сам посмотри на повторе». Но это же какая-то бессмыслица.

У меня в боковом понтоне болида дыра. Выглядит не очень. Но теперь уже ничего не поделаешь, нужно сосредоточиться на завтрашней гонке», – рассказал Ферстаппен.

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