Макс Ферстаппен остался недоволен действиями Расселла: «У меня в боковом понтоне болида дыра. Выглядит не очень»

Теги Ред Булл Формула-1 Мерседес Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался недоволен действиями Джорджа Расселла на старте спринта перед Гран-при Азербайджана.

После контакта в начале заезда Ферстаппен, как выяснилось позже, провел всю гонку на поврежденном болиде.

Сразу после финиша Ферстаппен подошел к Расселлу, чтобы высказать тому свое недовольство.

«Нет, ничего мы не прояснили. Я просто не понимаю, зачем нужно так рисковать на первом круге, ловить недостаточную поворачиваемость и въезжать мне в боковой понтон. В результате в чего в понтоне образовалась дыра. На старте у всех холодные шины, можно очень легко поймать блокировку колес.

Джордж все объяснил просто прекрасно, заявив что-то вроде: «Ну, дружище, у меня просто заблокировались колеса, сам посмотри на повторе». Но это же какая-то бессмыслица.

У меня в боковом понтоне болида дыра. Выглядит не очень. Но теперь уже ничего не поделаешь, нужно сосредоточиться на завтрашней гонке», – рассказал Ферстаппен.

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19 комментариев

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TylerSeguin
У Рассела отмазка какая-то дешёвая, ладно бы в одном повороте так соперника завозить, так он весь сектор так делал. За такое можно было и штраф впаять
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うちはイタチ
вот поэтому спринты и нахер не нужны лидерам - влетит какой-нибудь зевака и потом только ищи что с болидом не так
+8
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+3
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Третий подход к снаряду
Почему-то, когда такое делаешь сам, то выглядит норм. А когда такое делает другой по отношению к тебе - что-то нифига не классно )))
+11
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Ан Кот
Жора ушел от Макс хвост поджавши по-английски, не прощаясь)
+4
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Paninaro
Ответ Ан Кот
Жора ушел от Макс хвост поджавши по-английски, не прощаясь)
Правильно сделал. Если, например, тебе на улице синяк пытается что-то высказать, ты же не останавливаешься выслушать. Так и в этой ситуации, зачем выслушивать персонажа, у которого вполне конкретное прозвище, данное ему пилотами.
+7
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a_chip
Ответ Minuvert
Для всего пелотона Макс как красная тряпка для быка. В случае борьбы колесо в колесо с ним будут поступать гораздо жёстче, чем с Пересом. Таков удел действующего чемпиона, нужно привыкать.
Так заслужил, ибо сам всегда так поступал с соперниками
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a_chip
Короткая какая память у Маси ферстолена🤷‍♂️. Когда он дайвбомбил и выпихивал соперников — для него это было норм. А как ответки ему полетели чего ж жалуется?
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Minuvert
Ответ a_chip
Так заслужил, ибо сам всегда так поступал с соперниками
Не припомню чтобы он с Джорджем так поступал. Да и не думаю что Рассел стал бы впрягаться и мстить за другого британца. Вот обогнать действующего чемпиона это хорошая мотивация.
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