Макс Ферстаппен остался недоволен действиями Расселла: «У меня в боковом понтоне болида дыра. Выглядит не очень»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался недоволен действиями Джорджа Расселла на старте спринта перед Гран-при Азербайджана.
После контакта в начале заезда Ферстаппен, как выяснилось позже, провел всю гонку на поврежденном болиде.
Сразу после финиша Ферстаппен подошел к Расселлу, чтобы высказать тому свое недовольство.
«Нет, ничего мы не прояснили. Я просто не понимаю, зачем нужно так рисковать на первом круге, ловить недостаточную поворачиваемость и въезжать мне в боковой понтон. В результате в чего в понтоне образовалась дыра. На старте у всех холодные шины, можно очень легко поймать блокировку колес.
Джордж все объяснил просто прекрасно, заявив что-то вроде: «Ну, дружище, у меня просто заблокировались колеса, сам посмотри на повторе». Но это же какая-то бессмыслица.
У меня в боковом понтоне болида дыра. Выглядит не очень. Но теперь уже ничего не поделаешь, нужно сосредоточиться на завтрашней гонке», – рассказал Ферстаппен.
19 комментариев