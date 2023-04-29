Льюис Хэмилтон: «Немного не повезло в квалификации, а за 17 кругов спринта мало что можно сделать, полагаю»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Гран-при Азербайджана Джордж Расселл Авто

Льюис Хэмилтон разочарован шестой стартовой позицией в спринте.

Гонщик «Мерседеса» уступил своему напарнику Джорджу Расселлу в квалификации к спринту – он стал четвертым.

«Первый и второй сегменты прошли хорошо, однако на последнем круге у меня возникла проблема с задней частью болида, и я не получил слипстрим – машины «Ред Булл» оторвались слишком далеко. Немного не повезло, но я отдал все силы.

Было весело. В квалификации всегда весело. Ощущения были теми же, что в обычных квалификациях.

Спринт – это всего 17 кругов, и, полагаю, мало что можно сделать за такое время. Надеюсь, получится побороться», – сказал Льюис.

Гран-при Азербайджана-2023. Квалификация к спринту. Леклер – 1-й, Перес – 2-й, Ферстаппен – 3-й

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2 комментария

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Сергей Богатырёв
Ответ irs118return
такой днарь как ты и за 170 кругов ничего не сделает без космовоза))
даже не знаю, что веселее - страдания Луки или ваши)
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