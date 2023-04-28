WEC. Квят квалифицировался 3-м в LMP2 в Спа, гиперкар «Тойоты» попал в аварию

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Гонщик WEC Данил Квят обеспечил своему экипажу третью стартовую позицию в гонке «6 часов Спа».

Экс-пилот «Формулы-1», выступающий в классе LMP2 в одном экипаже с Дориан Пин и Мирко Бортолотти, уступил Тому Бловквисту («Юнайтед») 0,527 секунды, второе время показал Луи Делетраз («ВРТ»).

В классе гиперкаров поул изначально достался Антонио Джовинацци из «Феррари», однако затем круг удалили за нарушение пределов трассы, и первое место перешло «Тойоте» №7 (Камуи Кобаяси). Еще одна «Феррари» (Мигель Молина) стала второй, экипаж Джовинацци переместился на третью строчку.

«Тойота» №8 попала в аварию под управлением Брендона Хартли – экипаж не показал времени и стал последним.

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