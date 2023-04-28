Команды «Ф-1» заблокировали попытку устранить лазейку, связанную с использованием шин в квалификации к спринту

У аутсайдеров «Формулы-1» появилась теоретическая возможность получить преимущество на Гран-при Азербайджана.

В Баку дебютирует новый формат со спринтом и двумя квалификациями. Предполагалось, что команды должны сохранить два свежих комплекта «медиума» для первых двух сегментов квалификации к спринту и один свежий комплект «софта» для третьего сегмента. Тем не менее, правила сформулированы так, что команды не обязаны «откладывать» новый «софт», если не рассчитывают на проход в третий сегмент, и могут использовать его в традиционной квалификации.

Особое значение лишние мягкие покрышки могут иметь для команд, которым требуется несколько комплектов для попадания во второй сегмент квалификации к Гран-при. Если же команда неожиданно для себя пройдет в третий сегмент квалификации к спринту, а свежего «софта» не останется, гонщик может просто пропустить финальный отрезок сессии и остаться на десятой позиции.

В пятницу перед Гран-при Азербайджана ФИА собиралась закрыть данную лазейку, однако команды выступили против. Федерации не удалось заручиться поддержкой восьми коллективов, что необходимо для срочных поправок в регламент.

Вероятно, правило могут рассмотреть вновь перед следующими гонками в новой формате.

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