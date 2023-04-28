Команды «Ф-1» заблокировали попытку устранить лазейку, связанную с использованием шин в квалификации к спринту

Теги ФИА Формула-1 регламент Гран-при Азербайджана Авто

У аутсайдеров «Формулы-1» появилась теоретическая возможность получить преимущество на Гран-при Азербайджана.

В Баку дебютирует новый формат со спринтом и двумя квалификациями. Предполагалось, что команды должны сохранить два свежих комплекта «медиума» для первых двух сегментов квалификации к спринту и один свежий комплект «софта» для третьего сегмента. Тем не менее, правила сформулированы так, что команды не обязаны «откладывать» новый «софт», если не рассчитывают на проход в третий сегмент, и могут использовать его в традиционной квалификации.

Особое значение лишние мягкие покрышки могут иметь для команд, которым требуется несколько комплектов для попадания во второй сегмент квалификации к Гран-при. Если же команда неожиданно для себя пройдет в третий сегмент квалификации к спринту, а свежего «софта» не останется, гонщик может просто пропустить финальный отрезок сессии и остаться на десятой позиции.

В пятницу перед Гран-при Азербайджана ФИА собиралась закрыть данную лазейку, однако команды выступили против. Федерации не удалось заручиться поддержкой восьми коллективов, что необходимо для срочных поправок в регламент.

Вероятно, правило могут рассмотреть вновь перед следующими гонками в новой формате.

«Ф-1» хочет улучшить гонки: теперь вместо тренировки проведут еще одну квалу. Но для хорошего шоу этого мало

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хрен Винтов
Ну должно быть хоть что-то , в интересах "малых" команд.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий