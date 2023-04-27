Гюнтер Штайнер об идеальном составе пилотов: «Первым делом выбрал бы Ферстаппена. А также либо Леклера, либо Расселла»
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, каких пилотов бы взял в команду мечты, если бы его выбор был вообще ничем не ограничен.
Штайнер отметил, что не стал бы останавливать свой выбор на Льюисе Хэмилтоне – в основном из-за возраста гонщика.
«Я бы не стал называть Льюиса, поскольку он уже в возрасте. С другой стороны, есть и другой такой пилот, который очень хорош. Это Фернандо Алонсо. То есть, ему уже 40 лет, но он точно не разучился гоняться!
Думаю, мой выбор может показаться спорным. С другой стороны, я могу говорить отрыто, ведь эти парни в любом случае не собираются выступать за мою команду! Это решает проблему.
Так что первым делом я бы выбрал Макса Ферстаппена, без сомнений. А также выбрал либо Шарля Леклера, либо Джорджа Расселла.
Думаю, что Макс прямо сейчас с точки зрения таланта и психологической устойчивости находится на пике своей формы. Он оказался на гребне волны. В данный момент он может делать с болидом вообще все, что только угодно. И у него все получается», – рассказал Штайнер.
Книга легендарного шефа Мазепина в «Ф-1»: 304 вариации слова ###, уронивший пушку в машине телохранитель, разнос Шумахера
2 комментария