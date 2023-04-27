Гюнтер Штайнер об идеальном составе пилотов: «Первым делом выбрал бы Ферстаппена. А также либо Леклера, либо Расселла»

Теги Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Формула-1 Хаас Макс Ферстаппен Шарль Леклер Гюнтер Штайнер Джордж Расселл Авто

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, каких пилотов бы взял в команду мечты, если бы его выбор был вообще ничем не ограничен.

Штайнер отметил, что не стал бы останавливать свой выбор на Льюисе Хэмилтоне – в основном из-за возраста гонщика.

«Я бы не стал называть Льюиса, поскольку он уже в возрасте. С другой стороны, есть и другой такой пилот, который очень хорош. Это Фернандо Алонсо. То есть, ему уже 40 лет, но он точно не разучился гоняться!

Думаю, мой выбор может показаться спорным. С другой стороны, я могу говорить отрыто, ведь эти парни в любом случае не собираются выступать за мою команду! Это решает проблему.

Так что первым делом я бы выбрал Макса Ферстаппена, без сомнений. А также выбрал либо Шарля Леклера, либо Джорджа Расселла.

Думаю, что Макс прямо сейчас с точки зрения таланта и психологической устойчивости находится на пике своей формы. Он оказался на гребне волны. В данный момент он может делать с болидом вообще все, что только угодно. И у него все получается», – рассказал Штайнер.

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2 комментария

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Minuvert
Ферстаппен с Расселом была бы очень сильная пара. С Максом все ясно и так, а Джордж гораздо стабильнее и устойчивее Шарля. В ментальном плане Леклер сильно уступает Расселу, однако, на одном круге, все же, будет побыстрее.
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Дмитрий Дудников
Льюис Хэмилтон: что этот ##### Штайнер себе позволяет?
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