Гюнтер Штайнер об идеальном составе пилотов: «Первым делом выбрал бы Ферстаппена. А также либо Леклера, либо Расселла»

Руководитель « » рассказал, каких пилотов бы взял в команду мечты, если бы его выбор был вообще ничем не ограничен.

Штайнер отметил, что не стал бы останавливать свой выбор на – в основном из-за возраста гонщика.

«Я бы не стал называть Льюиса, поскольку он уже в возрасте. С другой стороны, есть и другой такой пилот, который очень хорош. Это Фернандо . То есть, ему уже 40 лет, но он точно не разучился гоняться!

Думаю, мой выбор может показаться спорным. С другой стороны, я могу говорить отрыто, ведь эти парни в любом случае не собираются выступать за мою команду! Это решает проблему.

Так что первым делом я бы выбрал , без сомнений. А также выбрал либо Шарля Леклера, либо Джорджа Расселла.

Думаю, что Макс прямо сейчас с точки зрения таланта и психологической устойчивости находится на пике своей формы. Он оказался на гребне волны. В данный момент он может делать с болидом вообще все, что только угодно. И у него все получается», – рассказал Штайнер.

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