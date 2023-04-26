Гюнтер Штайнер: «Не могу представить себе переход Хэмилтона в «Ред Булл». Другие команды с лучшими болидами тоже не смотрят в сторону Льюиса»

Руководитель « » сомневается в том, что другая топ-команда «Ф-1» будет заинтересована в приглашении .

По словам Штайнера, он был несколько озадачен тем, что Хэмилтон и « » не смогли принять факт того, что сейчас находятся не в лучшей форме, утверждая, что все просто идет своим чередом:

«Ваша команда не может постоянно выигрывать. Мы все люди. Это соревнование. Это « », а не «Формула-Мерседес». У «Мерседеса» было восемь отличных сезонов, но ничто не вечно, как нам всем хорошо известно.

И мне кажется странным, когда люди вот так искренне удивляются и не могут признать того факта, что сделали шаг назад.

Нужно просто перегруппироваться и попробовать снова. Но нельзя ждать или требовать того, что ты всегда будешь лучшим…только потому, что вы восемь раз выиграли чемпионат, это не значит, что вы точно выиграете девятый. Это не так.

И то же самое с Льюисом. Ты провел восемь лет за рулем лучшей, ну или как минимум одной из лучших машин, выиграл несколько чемпионатов. Нельзя побеждать всегда – к тому же, один раз ты также уступил своему напарнику по команде. Но никогда не стоит забывать об этом – команда не может выигрывать всегда».

С учетом того, что в сезоне-2023 у «Мерседеса» вновь нет реалистичных шансов на титул, в прессе начали появляться разговоры о том, что Хэмилтон может покинуть немецкую команду.

Штайнер уверен, что в «Ред Булл» – команде с наибольшими шансами для победы в чемпионате, – вряд ли будут заинтересованы в приглашении Хэмилтона в пару к Максу Ферстаппену. И тем более не будут учитывать аргумент, что наблюдать за борьбой таких пилотов в одной команде может быть чрезвычайно интересно для зрителей:

«Куда идти Льюису? Честно, я не знаю. В «Ред Булл» все поставили на Макса. Макс их человек. Зачем им менять Макса на Льюиса?

Что до другого варианта, то будучи руководителем команды, управляя ей, ты не заинтересован в том, чтобы гонщики друг друга развлекали. Ты хочешь развлечь себя, выиграв чемпионат. Я не сомневаюсь в способностях Льюиса – я просто говорю, что не могу представить себе такой переход. И люди с тремя другими лучшими болидами тоже не смотрят в сторону Льюиса».

Хэмилтон жалуется на доминирование и жестит, как раньше Ферстаппен. Откат для Льюса, взросление для Макса