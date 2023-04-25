Ральф Шумахер: «Если Ферстаппен хочет уйти, пусть уходит, это не убьет «Ф-1»

Ральф Шумахер заявил, что «Формула-1» выживет без Макса Ферстаппена.

Двукратный чемпион мира угрожал уходом из серии, выражая свое несогласие с изменениями формата уик-энда и увеличением количества спринтов.

«Мне нравится, когда есть одна гонка. Надеюсь, изменений не будет слишком много, иначе я тут не задержусь. Я вовсе не фанат такого», – сказал пилот «Ред Булл» перед .

раскритиковал Ферстаппена, хотя признал, что календарь становится все более напряженным для гонщиков.

«Эту корову пытаются доить по полной, и на пилотов ложится огромное бремя. В Мельбурне мы увидели последствия слишком большого количества стартов. Гонщики просто не были готовы к тому, что произошло в конце заезда.

Более того, это большой минус для маленьких команд и молодых пилотов: практик становится меньше, а тестов и так было мало», – поделился мнением бывший гонщик «Ф-1» и эксперт немецкого Sky.

В то же время Ральф призвал не переоценивать собственную значимость:

«Прошлое, настоящее и будущее показало и покажет, что «Формула-1» больше любого конкретного человека. тоже ушел, а без него « » не существовала бы – тем не менее, сейчас она успешна как никогда. Так что Ферстаппену следует собрать чемоданы и уйти либо принять ситуацию как есть.

Я понимаю его настрой, потому что риски возрастают [с увеличением количества спринтов]. Однако ему платят за это. Повторюсь, если он хочет уйти, пусть уходит. Это не убьет «Формулу-1», как бы он мне ни нравился».

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