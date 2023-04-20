WRC. «Хендэ» показала ливрею, посвященную погибшему Крейгу Брину

«Хендэ» проведет Ралли Хорватии в особой расцветке после гибели Крейга Брина.

Гонщик скончался в результате аварии на тестах перед этапом. Команда подготовила ливрею в цветах флага Ирландии, посвященную Брину.

Чемпионат мира по ралли (WRC) изъял номер 42, под которым выступал Крейг, из обращения.

Глава «Хендэ» Сириль Абитебуль высказался об обстоятельствах аварии и гибели гонщика на тестах:

«Трасса была скользкой, машина съехала с нее на относительно небольшой скорости и задела деревянный забор. Столб от ограждения попал внутрь через окно со стороны пилота. Спецучасток был немедленно перекрыт, а к месту инцидента была направлена бригада медиков. Она прибыла быстро и немедленно отправила Брина в больницу, но, насколько мы можем судить, Крейг погиб на месте мгновенно.

«Хендэ» и ФИА совместно изучают все аспекты инцидента. По предварительным данным, не было проблем ни с одним элементом машины, ни с шинами, ни со средствами безопасности».

Гонщик WRC Крейг Брин погиб на тестах перед Ралли Хорватии

Фото: соцсети команды «Хендэ»