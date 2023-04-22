Экс-пилот «Ф-1» Блекемолен: «Поставил бы деньги на титул Ферстаппена в «Феррари»

Михаэль Блекемолен считает, что Макс Ферстаппен способен выиграть титул в «Феррари».

«Да, я бы поставил деньги на это. Я так думаю. Кто играет главную роль, машина или гонщик? Это верно для многих команд.

Посадите Макса в « », и он, возможно, будет в середине пелотона или даже выше. Кто знает», – высказался бывший пилот «Формулы-1» из Нидерландов о лидере « ».

Дочка Квята ворвалась в гоночный стрим Ферстаппена – и увела Макса пить чай с куклами

Дэймон Хилл: «Ферстаппену стоит уйти, если ему не весело в «Ф-1»