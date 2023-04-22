Экс-пилот «Ф-1» Блекемолен: «Поставил бы деньги на титул Ферстаппена в «Феррари»

Теги Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Михаэль Блекемолен считает, что Макс Ферстаппен способен выиграть титул в «Феррари».

«Да, я бы поставил деньги на это. Я так думаю. Кто играет главную роль, машина или гонщик? Это верно для многих команд.

Посадите Макса в «Макларен», и он, возможно, будет в середине пелотона или даже выше. Кто знает», – высказался бывший пилот «Формулы-1» из Нидерландов о лидере «Ред Булл».

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