Эдди Джордан: «Уверен, многие в «Макларене» сейчас с радостью бы вернули Рона Денниса»

Бывший владелец одноименной команды «Формулы-1» поделился мнением о текущем положении « ».

Джордан считает, что многие в «Макларене» с удовольствием бы променяли текущую ситуацию на возвращение , в эпоху руководства которого британская конюшня выступала значительно успешнее.

«Рон был настоящим перфекционистом, не правда ли? Он постоянно абсолютно все планировал. И с Сенной, и с Простом. Честно говоря, мы все смеялись и шутили над этим, подшучивали над Роном – из-за того, что он такой аккуратист, как в соблюдении чистоты, так и в том, как он готовит машину и людей.

Но я уверен, что сейчас в «Макларене» с радостью бы его вернули. Потому что в данный момент «Макларен» даже близко не находится на том уровне, на котором был тогда.

Вы можете говорить все, что угодно, но Рон Деннис был просто фантастически предан делу, предан своей команде, и для многих людей он был невоспетым героем», – рассказал Джордан.

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