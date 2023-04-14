Эдди Джордан: «Уверен, многие в «Макларене» сейчас с радостью бы вернули Рона Денниса»

Теги Макларен Рон Деннис Эдди Джордан Формула-1 Авто

Бывший владелец одноименной команды «Формулы-1» Эдди Джордан поделился мнением о текущем положении «Макларена».

Джордан считает, что многие в «Макларене» с удовольствием бы променяли текущую ситуацию на возвращение Рона Денниса, в эпоху руководства которого британская конюшня выступала значительно успешнее.

«Рон был настоящим перфекционистом, не правда ли? Он постоянно абсолютно все планировал. И с Сенной, и с Простом. Честно говоря, мы все смеялись и шутили над этим, подшучивали над Роном – из-за того, что он такой аккуратист, как в соблюдении чистоты, так и в том, как он готовит машину и людей.

Но я уверен, что сейчас в «Макларене» с радостью бы его вернули. Потому что в данный момент «Макларен» даже близко не находится на том уровне, на котором был тогда.

Вы можете говорить все, что угодно, но Рон Деннис был просто фантастически предан делу, предан своей команде, и для многих людей он был невоспетым героем», – рассказал Джордан.

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6 комментариев

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Paninaro
Джордан дело говорит. Американский жирдяй как управленец ничего не показал и не покажет. Другое дело, что Рон уже в возрасте и ему это просто не нужно. Он и так один из нескольких самых успешных руководителей за всю историю Ф1. Нужен кто-то типа Рона, но помоложе.

Что, в общем то, представляет собой проблему с учётом "толерантности" и прочего либерального шлака.
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Dmitry Pasyutin
Ответ Shabash
Думаю Эдди прав
Эдди часто несет чушь. Помню как он несколько лет назад обещал продажу Мерседеса китайским инвесторам
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Wellerman
Деннис был хорош в 80-90-ых. Потом он и сэр Фрэнк сдулись. Именно в нулевых Деннис потерял Ньюи, допустил шпионский скандал, не смог контролировать Льюиса и Нандо, да и в целом - в то время Маки проигрывали Феррари именно в управленческих мелочах.

Ну и да, он уже возвращался. Лучше не стало.
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WINWOLF
Рон давно спекся, к сожалению
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Dmitry Pasyutin
Да, помню как в 2015 Деннис вернулся в Макларен, поехали так поехали, до сих пор разгребают
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Shabash
Думаю Эдди прав
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