«Пежо» представила многоцветную ливрею гиперкара для «24 часов Ле-Мана»

Теги 24 часа Ле-Мана Пежо WEC стиль ливреи Авто

«Пежо» подготовила смелую ливрею для гонки «24 часа Ле-Мана».

Расцветку гиперкара 9X8 создал испанский художник Демски. Дизайн отсылает к машине 905, с которой «Пежо» выигрывала легендарный заезд в 1992 и 1993 годах.

Гонка 2023 года состоится 10-11 июня.

Новый рывок Квята – в заводскую «Ламборгини» на главный марафон планеты. И ему доверят доводку гиперкара

Квят заговорил: без «Ламборгини» светил конец карьеры, теперь цель – победа на главном марафоне мира

Фото: соцсети «Пежо»

20 комментариев

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pokazun
Зачётный пыж!
+18
-1
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Рнпрл Аари
Ответ Aleksandr Lesnikov
Почему в Ф1 команды не делают подобные ливреи..круто же выглядит. А то половина, просто жуткое уг
Лишний вес
+6
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doctor.morge
Ответ Alexandr Tarakanoff
На рендере выглядит прикольно. На трассе в динамике посмотрим. Боюсь будет похуже.
Будет вот что, при попытке сжать это изображение в цифровой видеоформат будет масса артефактов, оно слишком сложное, а поток данных ограничен. Примерно на этом построен современный цифровой камуфляж, мелкие детали препятствуют алгоритмам сжатия в передаче качественной картинки.
Каждый может сам попробовать, видео на фоне какой нибудь шевелящейся от ветра листвы на порядок хуже по качеству фотографии высокого разрешения.
PS Пежо единственный гиперкар вообще без заднего антикрыла, он и без ливреи сильно выделялся.
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Сергей Орлов
Слишком рябит, на мой вкус.
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Dyadya_Pali
Во-первых это красиво.
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Wrister-Killer
Я с глупым вопросом: а что, в Лемане гиперкары уже с закрытым кокпитом?
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Дмитрий Фурсов
Ответ Wrister-Killer
Я с глупым вопросом: а что, в Лемане гиперкары уже с закрытым кокпитом?
Уже много лет как
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See what
90-е возвращаются, осталось лосины одеть
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Xosrov Namazov
По мне, аляповато и несерьёзно.
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Евгений Потапенко
На скорости, и через камеру, неизвестно как будет смотреться, выглядит как камуфляж.
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Куприн
Французский автопром меж тем бьет многолетние минимумы по продажам. И машины вроде интересные делают, а с каждым годом все меньше объем продаж и доля на рынке, обидно за них.
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drow elf
Как-будто пони блеванул радугой на болид. У меня чуть эпилепсия не случилась.
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Alexandr Tarakanoff
На рендере выглядит прикольно. На трассе в динамике посмотрим. Боюсь будет похуже.
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Wrister-Killer
Я с глупым вопросом: а что, в Лемане гиперкары уже с закрытым кокпитом?
Давно уже вроде)
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Антон Якимцев
А из LEGO его сделали уныло серым...
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Кирилл Конопельченко
Ответ Дмитрий Фурсов
Уже много лет как
Нет. Только с этого регламента полностью убрали в LMP1.
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Кирилл Конопельченко
Ответ Wrister-Killer
Я с глупым вопросом: а что, в Лемане гиперкары уже с закрытым кокпитом?
В обновленном регламенте LMP1 только закрытый кокпит.
А вот в LMP2-3 вроде еще есть открытые но не точно…по крайней мере в 2018 еще были открыты, а сейчас с 2023 регламент сменился и полностью убрали в старшем классе. Про младшие не знаю.
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Aleksandr Lesnikov
Почему в Ф1 команды не делают подобные ливреи..круто же выглядит. А то половина, просто жуткое уг
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Aleksandr Lesnikov
Ответ Рнпрл Аари
Лишний вес
Аргумент 🧐
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