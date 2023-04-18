«Пежо» представила многоцветную ливрею гиперкара для «24 часов Ле-Мана»

«Пежо» подготовила смелую ливрею для гонки «24 часа Ле-Мана».

Расцветку гиперкара 9X8 создал испанский художник Демски. Дизайн отсылает к машине 905, с которой «Пежо» выигрывала легендарный заезд в 1992 и 1993 годах.

2023 года состоится 10-11 июня.

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Фото: соцсети «Пежо»