«Пежо» представила многоцветную ливрею гиперкара для «24 часов Ле-Мана»
«Пежо» подготовила смелую ливрею для гонки «24 часа Ле-Мана».
Расцветку гиперкара 9X8 создал испанский художник Демски. Дизайн отсылает к машине 905, с которой «Пежо» выигрывала легендарный заезд в 1992 и 1993 годах.
Гонка 2023 года состоится 10-11 июня.
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Фото: соцсети «Пежо»
Каждый может сам попробовать, видео на фоне какой нибудь шевелящейся от ветра листвы на порядок хуже по качеству фотографии высокого разрешения.
PS Пежо единственный гиперкар вообще без заднего антикрыла, он и без ливреи сильно выделялся.
А вот в LMP2-3 вроде еще есть открытые но не точно…по крайней мере в 2018 еще были открыты, а сейчас с 2023 регламент сменился и полностью убрали в старшем классе. Про младшие не знаю.