Андреа Стелла: «Регламент-2022 не столь жесткий, как ожидалось – «Ред Булл» смог получить преимущество»

Андреа Стелла рассказал, как изменилось его воспринятие болидов нового поколения.

Успех «Ред Булл» показывает, что регламент, введенный в 2022 году в «Формуле-1», оставляет пространство для творчества, отметил руководитель « ».

«Должен признаться, и, думаю, со мной согласится большинство команд, что до появления машин нового поколения на трассе мы считали регламент достаточно жестким.

Но интересно, что как только начинаешь этот путь, понимаешь, что можно активно работать над эффективностью, особенно в области днища. Использование граунд-эффекта с технической точки зрения, полагаю, превзошло любые ожидания. Геометрия некоторых болидов – особенно это касается деталей, близких к земле, не сильно видимых, структур под машиной – устроена сложнее, чем предполагалось. Это захватывающее приключение в техническом плане.

Если говорить о зрелищности, это означает, что команда, которая сработала лучше других – в данный момент «Ред Булл» – способна получить более существенное преимущество, чем можно было предположить. Есть технические причины этого, и в конечном счете команда, которая справилась лучше, получает бонус», – заявил .

Всю мощь мотора «Ф-1» в 1000+ л.с. на колеса передают детали массой 5 кг. Они и подводят «Ред Булл»

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