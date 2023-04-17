Зак Браун: «Мне бы хотелось, чтобы количество команд в «Формуле-1» увеличилось»

Теги Макларен Формула-1 Майкл Андретти Андретти Автоспорт Зак Браун Авто

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что поддерживает идею увеличения числа команд, участвующих в «Формуле-1».

«Как сейчас стало известно, как мне кажется, нам стоит ждать заявок от трех-четырех новых команд. Лично мне бы хотелось, чтобы количество участников на стартовой решетке увеличилось, но только при правильных условиях.

Я уже говорил о том, что поддерживаю заявку Майкла Андретти и «Кадиллака» – думаю, приход их команды в «Формулу-1» пойдет нашему спорту на пользу. Хотя, возможно, что придерживаясь такого мнения я нахожусь в меньшинстве».

Большинство команд действительно не поддерживает расширения числа участников при нынешней ситуации, поскольку опасается снижения размера призовых.

Однако Браун отметил, что в решение вопроса появления новых участников в чемпионате действующие команды по сути не имеют никакого решающего права голоса:

«У команд в этом вопрос нет права голоса. Мне кажется, многие не до конца понимают принцип управления «Формулой-1». И в данном конкретном вопросе у команд нет права голоса»

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6 комментариев

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Ascari
Ответ Великий Алонсо
О да, как раз не хватает новеньких Хиспании Рейсинг, Маруси и Кэтерхэма, которые через раз в 107% в квале не попадали 🤣🤣
Те команды приходили под ограничение бюджетов, который не состоялся. Поэтому они и были аутсайдерами.
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valerixxx27
Вы надеятесь, что на их фоне, вы уже не будете так безнадежны...
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Алексей Маракушев
"Чтобы на их фоне мы выглядели не так фигово".
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Рнпрл Аари
Ответ RusSt
С одной стороны хотелось бы увидеть новые команды. С другой стороны их приход никак не повлияет на борьбу за лидерство вернее ее отсутствие, просто станет больше команд с 0 очками по итогам года ( не факт что этими командами будут новички)
Ну как будет плотнее, будет больше ошибок, больше испорченных быстрых кругов в квалификации. Немного да хаоса прибавится
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