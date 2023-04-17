Зак Браун: «Мне бы хотелось, чтобы количество команд в «Формуле-1» увеличилось»

Исполнительный директор « » рассказал, что поддерживает идею увеличения числа команд, участвующих в «Формуле-1».

«Как сейчас стало известно, как мне кажется, нам стоит ждать заявок от трех-четырех новых команд. Лично мне бы хотелось, чтобы количество участников на стартовой решетке увеличилось, но только при правильных условиях.

Я уже говорил о том, что поддерживаю заявку и «Кадиллака» – думаю, приход их команды в «Формулу-1» пойдет нашему спорту на пользу. Хотя, возможно, что придерживаясь такого мнения я нахожусь в меньшинстве».

Большинство команд действительно не поддерживает расширения числа участников при нынешней ситуации, поскольку опасается снижения размера призовых.

Однако Браун отметил, что в решение вопроса появления новых участников в чемпионате действующие команды по сути не имеют никакого решающего права голоса:

«У команд в этом вопрос нет права голоса. Мне кажется, многие не до конца понимают принцип управления «Формулой-1». И в данном конкретном вопросе у команд нет права голоса»

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