Дэймон Хилл: «Ферстаппен может выиграть восемь титулов»

Теги Михаэль Шумахер Дэймон Хилл Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Макс Ферстаппен способен стать самым титулованным пилотом в истории, считает Дэймон Хилл.

Пока на счету гонщика «Ред Булл» два чемпионства, у Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона – по семь.

«Я уверен, что Макс еще прибавит. Думаю, он продемонстрировал, что прилагает свои таланты в гонках по-взрослому, более размеренно. Он понимает, когда действовать, а когда не стоит, и атакует в нужные моменты. Нет необходимости постоянно жать педаль в пол, у него всегда есть запас.

Макс весьма состоявшийся пилот, и пределов для него нет. Может, будут восемь титулов», – отметил чемпион «Формулы-1» 1996 года в подкасте F1 Nation.

Макс Ферстаппен ответил Хэмилтону: «Ред Булл» не доминирует так, как «Мерседес» в некоторые сезоны»

Джонни Херберт: «На мой взгляд Ферстаппен уже входит в число лучших гонщиков из всех, что мы когда-либо видели»

4 комментария

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cheriarin
Почему Лука еще не высказался про ньюивозку и десятикратного Маси Читерстаппена? Удивительное рядом :)
А так да, может и восьмикратным стать. А может и не стать. Для начала надо третий титул хотя бы оформить.
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Alexandr Tarakanoff
Капитан очевидность с 19л. канистрой воды не дремлет.
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Андрей Омельянович
Очень сомневаюсь. До 26 и смены регламента, вряд ли он будет выигрывать каждый год, а после вообще может быть всё, что угодно. Плюс Макс, судя по заявлениям, не собирается гонять до 36-40 лет, а если Форд будет косячить, то может и начать капризничать
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Великий Алонсо
А если РБ больше не поедет, то так и ограничится все 3 титулами
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