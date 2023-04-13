Дэймон Хилл: «Ферстаппен может выиграть восемь титулов»

Макс Ферстаппен способен стать самым титулованным пилотом в истории, считает Дэймон Хилл.

Пока на счету гонщика «Ред Булл» два чемпионства, у и – по семь.

«Я уверен, что Макс еще прибавит. Думаю, он продемонстрировал, что прилагает свои таланты в гонках по-взрослому, более размеренно. Он понимает, когда действовать, а когда не стоит, и атакует в нужные моменты. Нет необходимости постоянно жать педаль в пол, у него всегда есть запас.

Макс весьма состоявшийся пилот, и пределов для него нет. Может, будут восемь титулов», – отметил чемпион «Формулы-1» 1996 года в подкасте F1 Nation.

Макс Ферстаппен ответил Хэмилтону: «Ред Булл» не доминирует так, как «Мерседес» в некоторые сезоны»

Джонни Херберт: «На мой взгляд Ферстаппен уже входит в число лучших гонщиков из всех, что мы когда-либо видели»