Дэймон Хилл: «Ферстаппен может выиграть восемь титулов»
Макс Ферстаппен способен стать самым титулованным пилотом в истории, считает Дэймон Хилл.
Пока на счету гонщика «Ред Булл» два чемпионства, у Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона – по семь.
«Я уверен, что Макс еще прибавит. Думаю, он продемонстрировал, что прилагает свои таланты в гонках по-взрослому, более размеренно. Он понимает, когда действовать, а когда не стоит, и атакует в нужные моменты. Нет необходимости постоянно жать педаль в пол, у него всегда есть запас.
Макс весьма состоявшийся пилот, и пределов для него нет. Может, будут восемь титулов», – отметил чемпион «Формулы-1» 1996 года в подкасте F1 Nation.
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А так да, может и восьмикратным стать. А может и не стать. Для начала надо третий титул хотя бы оформить.