Чемпион «Ф-3» Мартен проведет тесты «Формулы E»
Юниор «Альпин» Виктор Мартен примет участие в тестах «Формулы E».
Заезды новичков электросерии состоятся 24 апреля в Берлине. Мартен выступит за «Ниссан» вместе с многократным победителем гонок «Формулы-2» Лукой Гьотто.
Мартен – действующий чемпион «Формулы-3» в составе «АРТ». В нынешнем сезоне француз представляет ту же команду в «Ф-2».
Предполагается, что в тестах «Формулы E» также примут участие экс-пилот «Формулы-1» Даниил Квят и гонщик Академии «Ред Булл» Зейн Мэлоуни.
Квят заинтересован в переходе в «Формулу E» и проведет тесты в конце апреля (The Race)
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