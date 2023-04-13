Чемпион «Ф-3» Мартен проведет тесты «Формулы E»

Юниор « » Виктор Мартен примет участие в тестах «Формулы E».

Заезды новичков электросерии состоятся 24 апреля в Берлине. Мартен выступит за « » вместе с многократным победителем гонок «Формулы-2» .

Мартен – действующий чемпион «Формулы-3» в составе «АРТ». В нынешнем сезоне француз представляет ту же команду в «Ф-2».

Предполагается, что в тестах « » также примут участие экс-пилот «Формулы-1» и гонщик Академии «Ред Булл» Зейн Мэлоуни.

Квят заинтересован в переходе в «Формулу E» и проведет тесты в конце апреля (The Race)