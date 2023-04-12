Эстебан Окон о настрое «Альпин»: «В «Астон Мартин» показали, что при правильном подходе команда может сделать большой шаг вперед»

Пилот «Альпин» рассказал о настрое команды в текущем сезоне.

По словам Окона, команда должна черпать мотивацию, смотря на пример « » – команды, которой за одно межсезонье удалось совершить скачок из середины пелотона в группу лидеров.

«Мы должны думать, что это возможно. Иначе нет смысла участвовать в гонках. Если так подумать, то мы закончили сезон в декабре, а возобновили в конце февраля – начале марта. Так что прошло примерно 3-4 месяца.

Я не знаю, удалось бы «Астон Мартин» добиться такого прогресса по ходу сезона, но, с другой стороны, через 3-4 месяца сезон не закончится.

В «Астон Мартин» показали – и им стоит отдать должное, – что команда может сделать большой шаг вперед, если найти правильные решения и правильный подход.

Я приезжаю на базу « » минимум 1-2 раза в неделю. Я был в отделе разработки аэродинамики, видел чертежи будущих новинок, будущих концептов болида. И там есть несколько действительно интересных идей и решений. И я с нетерпением жду, когда эти новинки появятся на машине», – рассказал Окон.

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