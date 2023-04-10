Гюнтер Штайнер о рента-драйверах: «Хэмилтон и Ферстаппен побеждали благодаря таланту. Никто не купил титул. Пока что»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Хаас Макс Ферстаппен Гюнтер Штайнер Авто

Гюнтер Штайнер уверен, что деньги не являются решающим фактором в «Формуле-1».

Рассуждая о рента-драйверах, руководитель «Хааса» привел в пример пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и представителя «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Естественно, для гонок нужны деньги. Но посмотрите на пелотон – есть гонщики, которые начинали без денег. Идеальный пример – Льюис.

Да, отец Макса Ферстаппена гонялся в «Ф-1», но у него не было денег, а репутация отца была не особо хорошей. Если бы у Макса не оказалось таланта, это бы ему не помогло.

Поэтому я считаю, что таланты до сих пор пробиваются. Конечно, деньги влияют на карьеру больше, чем в футболе – я был бы Пиноккио, если бы это отрицал. Но в конечном счете необходим талант. Льюис побеждал в чемпионатах, Макс побеждал в чемпионатах – это все же талант. Никто не купил титул. Пока что», – высказался Штайнер.

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5 комментариев

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Рнпрл Аари
Ответ Самая быстрая булочка в мире
Строл Раселла в младших сериях побеждал
Если Астоны построят быстрый болид то вполне может выиграть
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RusSt
Дело времени )
Стролл уже на пути к этому
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Антон Якимцев
Купить титул нельзя, а купить уметь ездить - можно. Автоспорт - это мегадорогу, в того же Стролла вбухана куча денег, и я не про создание команды, которая сама по себе зарабатываео деньги, а в его развитие как гонщика.
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-1
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Самая быстрая булочка в мире
Ответ Рнпрл Аари
Кто знает. Вдруг Стролл младший станет чемпионом когда нибудь))
Строл Раселла в младших сериях побеждал
+2
-1
+1
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Рнпрл Аари
Кто знает. Вдруг Стролл младший станет чемпионом когда нибудь))
0
-2
-2
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