Гюнтер Штайнер о рента-драйверах: «Хэмилтон и Ферстаппен побеждали благодаря таланту. Никто не купил титул. Пока что»

Гюнтер Штайнер уверен, что деньги не являются решающим фактором в «Формуле-1».

Рассуждая о рента-драйверах, руководитель « » привел в пример пилота « » и представителя «Ред Булл» .

«Естественно, для гонок нужны деньги. Но посмотрите на пелотон – есть гонщики, которые начинали без денег. Идеальный пример – Льюис.

Да, отец Макса Ферстаппена гонялся в «Ф-1», но у него не было денег, а репутация отца была не особо хорошей. Если бы у Макса не оказалось таланта, это бы ему не помогло.

Поэтому я считаю, что таланты до сих пор пробиваются. Конечно, деньги влияют на карьеру больше, чем в футболе – я был бы Пиноккио, если бы это отрицал. Но в конечном счете необходим талант. Льюис побеждал в чемпионатах, Макс побеждал в чемпионатах – это все же талант. Никто не купил титул. Пока что», – высказался Штайнер.

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