Руководитель «Астон Мартин» об Алонсо: «Если бы мне кто-то сказал, что в трех стартовых гонках у нас будет три подиума – я бы не поверил»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Майк Крак Авто

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал, что команда находится под впечатлением от работы с Фернандо Алонсо.

По словам Крака, никто в команде не ожидал такого старта сезона.

«На самом деле это просто фантастика. То есть, если бы мне кто-то сказал, что в трех стартовых гонках у нас будет три подиума – я бы не поверил.

И с этими тремя подиумами Фернандо Алонсо показал, какого чемпиона мы смогли заполучить, это просто невероятно. Фернандо потрясающе стабилен. Он всегда был в форме, во всех сессиях этого сезона. Он всегда попадает в цель.

Фернандо также помнит все гонки, в которых участвовал, и что в этих гонках происходило. Вот каким образом он знал, что будет происходить на последнем рестарте в Австралии после красных флагов. Потому что то же самое случилось в прошлом году в Сильверстоуне. Это весьма впечатляет», – рассказал Крак.

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