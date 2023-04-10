Руководитель «Астон Мартин» о закупке деталей у «Мерседеса»: «Посмотрим в ближайшие годы. Сейчас мы довольны»

Майк Крак доволен сотрудничеством «Астон Мартин» и «Мерседеса».

Британская команда использует силовые установки « », а также приобретает некоторые компоненты – в частности, коробку передач и заднюю подвеску.

«Посмотрим в ближайшие несколько лет, какие детали покупать. В данный момент мы приобретаем достаточно много. И надо посмотреть, как можно организовать команду, чтобы самим это делать.

Мы довольны тем, что имеем сейчас. Сервис превосходный, все в порядке, мы не особо переживаем», – сказал руководитель «Астон Мартин».

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