Тото Вольфф: «Астон Мартин» отыграл две секунды за полгода с машиной, которая наполовину «Мерседес». Снимаю шляпу»

Теги Гран-при Бахрейна Фернандо Алонсо Формула-1 Мерседес Астон Мартин Тото Вольфф Авто

Тото Вольфф отметил невероятный прогресс «Астон Мартин».

Оба гонщика «Мерседеса» уступили новичку команды из Сильверстоуна Фернандо Алонсо в квалификации к Гран-при Бахрейна.

«Мы начали прошлый сезон с [отставанием в] шесть десятых и начали этот сезон с шестью десятыми, такова реальность. Хотя мы сохраняем скромность, наша цель – победы и чемпионство, поэтому все, что находится между нами и поулом, не столь важно.

Теперь Фернандо в борьбе, и можно лишь снять шляпу, признавая достижения команды. Она отыграла две секунды за полгода с машиной, которая наполовину наша – двигатель, коробка передач и задняя подвеска. И та же аэротруба.

Так что параллелей много. Необходимо признать, что команда проявила себя выдающимся образом», – заявил исполнительный директор «Мерседеса».

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8 комментариев

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Andrew Nenakhov
Ответ Орбит Орбит
Тото говорил, что Мерс должен был быть выше Астона в квале. чем хорош? он как РБ только на 4 десятки медленнее.
Возможно просто Льюис с Джорджем медленнее.
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Антон Якимцев
Ответ Орбит Орбит
Тото говорил, что Мерс должен был быть выше Астона в квале. чем хорош? он как РБ только на 4 десятки медленнее.
на 7 этаже, это как 6, но на один повыше.
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Aleksandr Lesnikov
Ответ Luca di Montezemolo
Почитал немного, у фур мощный движок и отличный дрег, у астона отличный прижим и торможение, звездолёт хорош во всём и идеально сбалансирован... ну а мерс ... а мерс не нашли за что похвалить вообще, пытался найти данные а в чем их сильные стороны и не нашел. Так что даже странно что рядом с астоном в квале, но в гонке надеюсь отрыв будет меньше чем в пятницу. Ну а дальше переделка этого изделия , может сильные стороны найдутся со временем.
f1 data хрени вроде не пишут, да
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Орбит Орбит
Тото говорил, что Мерс должен был быть выше Астона в квале. чем хорош? он как РБ только на 4 десятки медленнее.
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Luca di Montezemolo
Почитал немного, у фур мощный движок и отличный дрег, у астона отличный прижим и торможение, звездолёт хорош во всём и идеально сбалансирован... ну а мерс ... а мерс не нашли за что похвалить вообще, пытался найти данные а в чем их сильные стороны и не нашел. Так что даже странно что рядом с астоном в квале, но в гонке надеюсь отрыв будет меньше чем в пятницу. Ну а дальше переделка этого изделия , может сильные стороны найдутся со временем.
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shapor
Ответ Batt Monner
У Тото прям подгорает, походу перед Инеосом и БЛМ отвечать надо за очередной недоминирующий болид
Где у него подгорает? Почему это появляется после любого его интервью? При чем тут БЛМ?
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Антон Якимцев
Придётся ради восьмого титула пересаживать сэра в зелёный болид, Тото.
Правда там один старичок будет мешать опять, жизнь циклична.
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-3
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Batt Monner
У Тото прям подгорает, походу перед Инеосом и БЛМ отвечать надо за очередной недоминирующий болид
+5
-6
-1
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