Тото Вольфф: «Астон Мартин» отыграл две секунды за полгода с машиной, которая наполовину «Мерседес». Снимаю шляпу»
Тото Вольфф отметил невероятный прогресс «Астон Мартин».
Оба гонщика «Мерседеса» уступили новичку команды из Сильверстоуна Фернандо Алонсо в квалификации к Гран-при Бахрейна.
«Мы начали прошлый сезон с [отставанием в] шесть десятых и начали этот сезон с шестью десятыми, такова реальность. Хотя мы сохраняем скромность, наша цель – победы и чемпионство, поэтому все, что находится между нами и поулом, не столь важно.
Теперь Фернандо в борьбе, и можно лишь снять шляпу, признавая достижения команды. Она отыграла две секунды за полгода с машиной, которая наполовину наша – двигатель, коробка передач и задняя подвеска. И та же аэротруба.
Так что параллелей много. Необходимо признать, что команда проявила себя выдающимся образом», – заявил исполнительный директор «Мерседеса».
Что за зверя построили для Алонсо? Почему «Астон Мартин» вдруг поехал быстрее «Мерседесов»?
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Правда там один старичок будет мешать опять, жизнь циклична.