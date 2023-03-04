Тото Вольфф: «Астон Мартин» отыграл две секунды за полгода с машиной, которая наполовину «Мерседес». Снимаю шляпу»

отметил невероятный прогресс «Астон Мартин».

Оба гонщика «Мерседеса» уступили новичку команды из Сильверстоуна Фернандо Алонсо в квалификации к .

«Мы начали прошлый сезон с [отставанием в] шесть десятых и начали этот сезон с шестью десятыми, такова реальность. Хотя мы сохраняем скромность, наша цель – победы и чемпионство, поэтому все, что находится между нами и поулом, не столь важно.

Теперь Фернандо в борьбе, и можно лишь снять шляпу, признавая достижения команды. Она отыграла две секунды за полгода с машиной, которая наполовину наша – двигатель, коробка передач и задняя подвеска. И та же аэротруба.

Так что параллелей много. Необходимо признать, что команда проявила себя выдающимся образом», – заявил исполнительный директор « ».

Что за зверя построили для Алонсо? Почему «Астон Мартин» вдруг поехал быстрее «Мерседесов»?

Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» живет мечтой. Борьба за подиум с «Феррари» – слишком хорошо, чтобы быть правдой»