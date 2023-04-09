Гюнтер Штайнер о подходе «Хааса»: «В данный момент мы думаем об атаке, а не только об обороне»

Руководитель « » поделился мнением о перспективах команды в сезоне-2023.

В данный момент «Хаас» ведет борьбу в средней группе пелотона и занимает седьмое место в Кубке конструкторов.

«В данный момент мы думаем об атаке, а не только об обороне. Все в команде вполне довольны – но не до такой степени, чтобы прекратить работать. Так что все трудятся на пределе возможностей, чтобы в первую очередь сохранить такой темп, но также, что еще важнее, продолжать прибавлять.

В прошлом году мы провели просто хороший сезон – сумев вернуться в колею после 2020 и 2021 года, когда у нас были трудности.

Вы знаете, очень трудно добиться от этих болидов выхода на пиковые возможности, потому что сейчас идет всего второй сезон действия нового технического регламента. И на самом деле чем дальше – тем сложнее будет находить способы прибавлять в скорости еще и еще. Так что каждую мелочь нужно изучать и пробовать применить на машине», – рассказал Штайнер.

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