Тото Вольфф: «Не планировал руководить «Мерседесом» после 49 лет»

Тото Вольфф рассказал, как изменил свои планы и остался руководителем «Мерседеса»

Совладелец и исполнительный директор команды признался, что серьезно размышлял об уходе.

«В 2020-м я думал [о будущем]. Мой план заключался в том, чтобы прекратить это делать в 49 лет. Когда тебе 50, ты уже повзрослел и не руководишь командой. Раньше все сводилось к тому, чтобы купить акции и продать акции. В 2020 году я пришел к выводу, что оставлю их.

В первый раз в жизни я поменял свою бизнес-стратегию: не «купи, развивай, продай», а «купи, развивай, оставь». Это большая перемена. Мне потребовался год, чтобы переварить это и понять, что я не хочу возвращаться к [финансовой] индустрии, которой занимался 25 лет. Я захотел стать настоящим предпринимателем и оставить акции навсегда. В тот момент я понял, что нужно продолжать», – высказался Вольфф.

Австрийский миллиардер сообщил, что изначально он намеревался привести «Мерседес» к победам и продать свою долю:

«Лишь это имело значение, потому что победа в чемпионате подразумевает финансовый успех. Изначально я подписал трехлетнюю сделку. Мне очень понравилось, и я подписал еще один трехлетний контракт. И мне очень понравилось. А потом наступил решающий момент.

Так что соглашения были с 2013-го по 2015-й и с 2016-го по 2018-й. Потом я заключил контракт с 2019-го по 2021-й и в 2020-м не знал, продолжать или нет. Раньше меня всегда связывали контрактные обязательства, сейчас – нет.

Это моя компания, моя команда. Проблема в том, что я даже не могу уйти. Я могу лишь взрастить талантливых специалистов и изменить сферу своей деятельности. Это уже не проект. Это моя компания.

Я один из трех акционеров и должен каждый день напоминать себе о том, что такая возможность стала реальностью. Важно делать это, несмотря на любые взлеты и падения».

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