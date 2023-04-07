Экс-пилот «Ф-1» Штук: «С Хюлькенбергом «Хаас» выиграл в лотерею»

Теги Нико Хюлькенберг Ханс-Йоахим Штук Формула-1 Хаас Мик Шумахер Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Ханс-Йоаким Штук поделился мнением о выступлениях Нико Хюлькенберга в нынешнем сезоне.

Штук считает, что с решением заменить Мика Шумахера на Хюлькенберга в «Хаасе» попали в точку, учитывая текущие потребности команды.

«С Хюлькенбергом «Хаас» выиграл в лотерею. Он сейчас выступает именно так, как я и надеялся. Я знаю, на что он способен. Он будет кусаться до конца – он ничего не забыл и заслуженно получил место в «Формуле-1». Его выступления меня не удивляют.

Хюлькенберг помогает команде двигаться вперед благодаря своему опыту. У Мика Шумахера этого пока нет. Наличие же опыта Нико дает команде преимущество во всех областях. С одной стороны – потому что по опыту он понимает, как именно должна работать машина «Формулы-1», и он помогает команде с ее развитием. С другой – у него есть большой гоночный опыт, который Мику нужно будет получить в первую очередь», – рассказал Штук.

«Орал как бешеный, чуть в штаны не наложил». Видео из шлема гонщика «Ф-1» – на метр разминулся с разбитым болидом

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий