Экс-пилот «Ф-1» Штук: «С Хюлькенбергом «Хаас» выиграл в лотерею»

Бывший пилот «Формулы-1» Ханс-Йоаким Штук поделился мнением о выступлениях в нынешнем сезоне.

Штук считает, что с решением заменить Мика Шумахера на Хюлькенберга в « » попали в точку, учитывая текущие потребности команды.

«С Хюлькенбергом «Хаас» выиграл в лотерею. Он сейчас выступает именно так, как я и надеялся. Я знаю, на что он способен. Он будет кусаться до конца – он ничего не забыл и заслуженно получил место в «Формуле-1». Его выступления меня не удивляют.

Хюлькенберг помогает команде двигаться вперед благодаря своему опыту. У этого пока нет. Наличие же опыта Нико дает команде преимущество во всех областях. С одной стороны – потому что по опыту он понимает, как именно должна работать машина «Формулы-1», и он помогает команде с ее развитием. С другой – у него есть большой гоночный опыт, который Мику нужно будет получить в первую очередь», – рассказал Штук.

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