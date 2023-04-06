Лука ди Монтедземоло: «Не считаю, что кризис «Феррари» краткосрочный»

У бывшего президента «Феррари» Луки ди Монтедземоло нет хороших новостей для команды

Ди Монтедземоло ответил на вопрос, почему «Феррари» не побеждает.

«Это вонзает нож в мою рану. «Феррари» и моя семья – самые важные вещи в моей жизни. Я провел там 25 лет в два захода. Для меня это болезненно. Жаль видеть команду в подобном состоянии.

Не считаю, что это краткосрочный кризис. Это вопрос перестройки команды, приглашения лучших специалистов», – сообщил ди Монтедземоло каналу La7.

Итальянец вспомнил о том, как помогал развивать «Феррари», которая в итоге стала непобедимой:

«[После прихода в 1991 году] я пригласил , , и Берна, пришел позже. Тогда был очень серьезный кризис, но команда была выстроена.

В то же время для того, чтобы приглашать специалистов разных национальностей, необходимо поменять культуру компании».

Ди Монтедземоло также поделился мнением об обещаниях исполнительного директора «Феррари» Бенедетто Виньи:

«Я считаю, что триумфальные речи на презентации машины – это неправильно. Я ожидал от болида шаг вперед в сравнении с прошлогодним».

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