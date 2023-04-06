Лука ди Монтедземоло: «Не считаю, что кризис «Феррари» краткосрочный»

Теги Михаэль Шумахер Феррари Жан Тодт Росс Браун Лука ди Монтедземоло Рори Берн Стефано Доменикали Формула-1 Авто

У бывшего президента «Феррари» Луки ди Монтедземоло нет хороших новостей для команды

Ди Монтедземоло ответил на вопрос, почему «Феррари» не побеждает.

«Это вонзает нож в мою рану. «Феррари» и моя семья – самые важные вещи в моей жизни. Я провел там 25 лет в два захода. Для меня это болезненно. Жаль видеть команду в подобном состоянии.

Не считаю, что это краткосрочный кризис. Это вопрос перестройки команды, приглашения лучших специалистов», – сообщил ди Монтедземоло каналу La7.

Итальянец вспомнил о том, как помогал развивать «Феррари», которая в итоге стала непобедимой:

«[После прихода в 1991 году] я пригласил Тодта, Доменикали, Брауна и Берна, Шумахер пришел позже. Тогда был очень серьезный кризис, но команда была выстроена.

В то же время для того, чтобы приглашать специалистов разных национальностей, необходимо поменять культуру компании».

Ди Монтедземоло также поделился мнением об обещаниях исполнительного директора «Феррари» Бенедетто Виньи:

«Я считаю, что триумфальные речи на презентации машины – это неправильно. Я ожидал от болида шаг вперед в сравнении с прошлогодним».

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6 комментариев

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Анатолий Дегтярёв
Ответ Дмитрий Литвинов
Жаль, не спросили про RB и Мерседес. Тема Читерстаппена, звездолёта и зироподов – не раскрыта.
Задвинул))) Фиабулл еще))
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RusSt
а у Мерседеса вообще ведро добавил он
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Пользователь заблокирован
Когда тебе нужен супергерой, но все они заняты 🦸🏎️
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Scorpio
Ответ Дмитрий Литвинов
Жаль, не спросили про RB и Мерседес. Тема Читерстаппена, звездолёта и зироподов – не раскрыта.
да он тут каждый уикенд нам напоминает эти тезисы,
х.. дает забыть
+1
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うちはイタチ
Ответ Дмитрий Литвинов
Жаль, не спросили про RB и Мерседес. Тема Читерстаппена, звездолёта и зироподов – не раскрыта.
хорош 🤣
+2
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Дмитрий Литвинов
Жаль, не спросили про RB и Мерседес. Тема Читерстаппена, звездолёта и зироподов – не раскрыта.
+8
0
+8
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