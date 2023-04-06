Лука ди Монтедземоло: «Не считаю, что кризис «Феррари» краткосрочный»
У бывшего президента «Феррари» Луки ди Монтедземоло нет хороших новостей для команды
Ди Монтедземоло ответил на вопрос, почему «Феррари» не побеждает.
«Это вонзает нож в мою рану. «Феррари» и моя семья – самые важные вещи в моей жизни. Я провел там 25 лет в два захода. Для меня это болезненно. Жаль видеть команду в подобном состоянии.
Не считаю, что это краткосрочный кризис. Это вопрос перестройки команды, приглашения лучших специалистов», – сообщил ди Монтедземоло каналу La7.
Итальянец вспомнил о том, как помогал развивать «Феррари», которая в итоге стала непобедимой:
«[После прихода в 1991 году] я пригласил Тодта, Доменикали, Брауна и Берна, Шумахер пришел позже. Тогда был очень серьезный кризис, но команда была выстроена.
В то же время для того, чтобы приглашать специалистов разных национальностей, необходимо поменять культуру компании».
Ди Монтедземоло также поделился мнением об обещаниях исполнительного директора «Феррари» Бенедетто Виньи:
«Я считаю, что триумфальные речи на презентации машины – это неправильно. Я ожидал от болида шаг вперед в сравнении с прошлогодним».
Исполнительный директор «Феррари»: «Наша цель – выиграть главный приз»
Шарль Леклер о целях после схода на Гран-при Австралии: «Сейчас нужно просто добраться до финиша гонки без происшествий или поломок»
х.. дает забыть